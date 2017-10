El Tribunal Suprem ratifica que l'ERO d'extinció de RTVV "s'ajusta a dret"

El ple de la sala quarta del Tribunal Suprem (TS) considera "ajustat a dret" l'acomiadament col·lectiu el 2014 en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). D'aquesta forma, en la seua deliberació, l'alt tribunal ha acordat per unanimitat desestimar els recursos presentats contra la sentència de l'Audiència Nacional, que ja havia rebutjat la demanda de CGT sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) aplicat a la televisió i ràdio públiques valencianes, que van ser tancades durant l'etapa en el govern de la Generalitat del 'popular' Alberto Fabra.

La sala considera que la Llei autonòmica 4/2013, que va eliminar el servei públic de ràdio televisió en la comunitat autònoma, és "compatible" amb la Constitució, per la qual cosa no ha de plantejar la qüestió davant el Tribunal Constitucional, i més quan aquesta ja ha sigut examinada per la seua resolució 153/2016. Aquesta llei autonòmica, apunta, no pot considerar-se reacció il·lícita enfront de la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia que va declarar la nul·litat del ERO de 2012, sinó que "posseeix causalitat pròpia", detalla el TS a través d'un comunicat.

Així mateix, argumenta que l'acomiadament es va basar en l'extinció de RTVV, al mateix temps que en la seua deficient situació econòmica negativa, la qual cosa "allunya l'ombra del frau i constitueix causa vàlida d'acomiadament col·lectiu". I afegeix: "Que concórrega eixa causa amb una situació econòmica greu i que s'esgrimisquen ambdues acredita que no s'acudeix de manera fraudulenta al supòsit de l'article 49.1.g) de l'Estatut dels Treballadors".

Així mateix, el ple subratlla que l'acomiadament col·lectiu és "fruit d'un acord aconseguit entre l'ocupador i dotze dels tretze representants socials, sense que s'haja acreditat l'existència de coaccions o vicis de la seua voluntat".

Que allò esdevingut s'equipare amb una "força major impròpia" no implica, segons el Suprem, que haja de seguir-se el procediment específic de la força major (autorització administrativa) quan la causa real de l'acomiadament (i l'activada) és l'extinció de personalitat jurídica i la greu situació econòmica.

"Pèrdues milionàries"

Amb aquesta resolució, el TS ratifica la decisió anterior de l'Audiència Nacional que va veure legal l'ERO davant les "pèrdues milionàries" i una plantilla "sobredimensionada". Així es va dictaminar en la sentència que va desestimar la demanda interposada per la CGT i a la qual es van adherir altres cinc sindicats més –STAS-IV, ÚS, UGT, CSI·F i CCOO–.

Els fets es remunten al 2012, quan el grup RTVV va promoure un acomiadament col·lectiu que afectava 1.198 treballadors. Els sindicats es van oposar a aquesta decisió i el TSJ els va donar la raó i va obligar l'ens públic a readmetre els acomiadats.

Dies més tard es va aprovar la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de Supressió de la Prestació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, així com de Dissolució i Liquidació de RTVV. Al mes següent es va promoure un acomiadament col·lectiu i finalment es van extingir 1.608 contractes de treball adscrits als diferents centres de treball que la companyia tenia distribuïts en diferents comunitats autònomes, més altres 27 contractes en situació d'excedència.