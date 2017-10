Aznar atia l'anticatalanisme entre valencians

José María Aznar no ha decebut les expectatives creades arran de la seua presència en unes jornades organitzades a València pel seu laboratori d'idees –la fundació FAES– i el diari Valencia Plaza. Com era previsible, ha carregat contra el procés independentista català però també contra el nacionalisme –l'ha equiparat amb el populisme– i ha llançat un missatge a Mariano Rajoy perquè no es llance a la reforma constitucional si això ha de suposar "un pagament a terminis" del que no es vol pagar "al comptat".

Però, el discurs de l'expresident espanyol ha aprofundit en la qüestió valenciana. "He vingut a parlar de València", ha dit abans d'advertir que "les mateixes forces ideològiques, els mateixos sentiments rupturistes que han trencat la convivència a Catalunya volen actuar a València i amb els mateixos objectius".

Aznar ha continuat amb els tòpics tradicionals de la dreta valenciana i ha assegurat que "el nacionalisme predica una identitat valenciana subordinada, de segona divisió". Després d'aquest diagnòstic ha demanat que es "convoque" la "gran majoria" de la societat "per a recuperar un gran projecte de convivència que es vol negar als valencians i a tots els espanyols"