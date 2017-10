Les Corts condemnen la violència del 9 d'Octubre sense citar la passivitat policial

Les Corts han aprovat una declaració institucional de condemna de "les agressions, els insults i l'exhibició de simbologia nazi" que van "entelar un dia de celebració del poble valencià". La declaració denuncia "els actes violents" durant la Processó Cívica i la manifestació de la vesprada que van "intentar interrompre l'expressió dels valencians" en el "marc d'una reivindicació democràtica i en un entorn de respecte i convivència".

Declaració institucional de condemna de les agressions ultres del passat 9 d'Octubre. / CORTS VALENCIANES

El document, signat per representants de tots els grups parlamentaris, no esmenta "la ineficient gestió" de la delegació del govern espanyol que va donar ales als agressors. Aquesta denúncia explícita de l'actitud del delegat, Juan Carlos Moragues, va impedir ahir l'aprovació d'una declaració de condemna proposada per Podem i Compromís amb el suport del PSPV.