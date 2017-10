Spain-Holiday deixa d'ofertar al País Valencià 500 lloguers turístics sense llicència

La plataforma de lloguer Spain-Holiday.com ha anunciat aquest dijous que ha retirat uns 500 habitatges sense llicència de la seua oferta turística al País Valencià i açò suposa que es queda amb 2.344 anuncis en aquest territori. Segons ha informat en un comunicat, "igual que ja ocorre a Catalunya des de gener del 2016, el cent per cent dels habitatges turístics que Spain-Holiday.com ofereix des d'ara" al País Valencià "comptaran amb llicència turística".

L'estratègia d'Spain-Holiday.com, que actualment ofereix prop d'11.000 habitatges turístics a tot l'estat espanyol i que espera aconseguir les 25.000 a la fi del 2018, és "adequar de forma gradual tota l'oferta a la normativa sobre lloguer vacacional de cada regió". Per a açò, la plataforma informa i assessora els seus clients perquè obtinguen la llicència turística i, en la mesura del que siga possible, "col·labora amb les institucions per a aconseguir que els requisits siguen el més ajustats a la realitat del sector".

Segons explica Jannich Petersen, director general de la plataforma, "a dia de hui, el nostre inventari al País Valencia se suma a la situació que tenim a Catalunya des de gener del 2016: tots els habitatges turístics compten amb llicència turística, visible en la descripció de cada anunci, i no s'admeten nous allotjaments si no disposen d'ella". "Per a nosaltres, les plataformes, és complicat adaptar-se a tantes normatives diferents, però Spain-Holiday.com ha decidit realitzar aquest esforç amb una visió a llarg termini", ha explicat. Segons la seua experiència, "a mitjà termini es podrà tant recuperar l'inventari perdut al País Valencià com continuar creixent en nombre d'habitatges turístics oferits, sempre amb llicència turística".

La Costa Blanca, una de les principals destinacions

La plataforma destaca la Costa Blanca com una de les zones més demandades pels viatgers que la utilitzen per a buscar un habitatge vacacional. Dels 2.344 habitatges turístics que a dia de hui ofereix la plataforma, prop del 80 per cent estan situades en Costa Blanca i, en concret, els municipis de Calp, Moraira, Xàbia i Dénia són els que més oferta presenten.

Els viatgers que més cerquen un habitatge turístic al País Valencià són d'origen britànic, francés, holandés i escandinau. Solen ser famílies d'entre quatre i sis membres que prefereixen generalment xalets o viles amb piscina independent, llavadora i proximitat al mar.