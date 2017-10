El camió de Les Arts Volant portarà l'òpera als pobles almenys dos anys més

Tots els agents implicats, des de la Generalitat fins a l'intendent i director artístic de Les Arts, passant per la Diputació de València i l'Ajuntament de València, coincideixen en la valoració que Les Arts Volant serà un dels projectes culturals que més empremta deixarà en el record d'aquesta legislatura. La idea d'un camió que transporta un repartiment i tots els estris teatrals per a representar una òpera a la plaça de qualsevol poble –sempre que aquesta tinga les dimensions adients– o barri, com és el cas del cap i casal, ha estat un èxit de públic i de qualitat, apunten des de la Diputació de València a aquest diari. S'ha democratitzat l'òpera posant-la a l'abast d'un públic (valencià) que probablement mai ha gaudit de la lírica o que segurament mai no ha posat un peu al Palau de les Arts. La demanda, a priori i a posteriori, de la primera edició ha superat les expectatives, segons reconeixen fonts de la Diputació de València. Per això, ja s'està treballant a orientar les edicions del 2018 i 2019, encara que el principal objectiu és que Les Arts Volant quede com un projecte habitual que, paral·lelament a la temporada d'òpera, porte l'òpera als pobles cada any mitjançant un camió.

Aquesta setmana es reunien el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, per a tancar els últims detalls de la reforma de la façana del Teatre Principal de València, unes obres que es duran a terme amb els 900.000 euros de superàvit de la corporació, que el passat mes de juny ja va fer una modificació de crèdit per a poder destinar la quantitat a executar les obres sobre l'edifici del carrer de les Barques –que és propietat de la Diputació de València, però que és explotat per la Generalitat per a realitzar bona part de la programació de l'Institut Valencià de Cultura. Les obres, però, restaven a l'espera des del 2004, recollides en un projecte de rehabilitació aprovat pel Partit Popular, però que no s'havia executat encara.

Aprofitant l'avinentesa entre les dues institucions, la Generalitat i la Diputació de València, totes dues responsables polítiques, van avançar la predisposició a donar continuïtat al programa d'òpera itinerant pels municipis. El projecte s'ha tancat amb un èxit de públic i de qualitat considerable, segons argumenten des de la Diputació, ja que als nou pobles de la demarcació de València on s'ha dut el siengspiel Bastià i Bastiana de Mozart hi ha hagut un ple absolut de públic, així com mostres de satisfacció per fer realitat la proclama de l'actual intendent del coliseu valencià, Davide Livermore, de fer de Les Arts el teatre d'òpera de tots els valencians. De juliol fins a octubre, el camió ha passat per Càrcer, Benaguasil, Montaverner, Guardamar de la Safor, Albuixech, Castellfabib, Albalat dels Tarongers, Sueca, Picanya i Alginet, a més de quatre barris de la ciutat de València: Benimaclet, la Malva-rosa, la Xerea i Patraix.

El singspiel de Mozart, Bastià i Bastiana, es representa dalt d'un camió amb un elenc configurat per veus triades del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo i un pianista que assumeix la part orquestral. El vehicle compta amb decorats i prestacions tècniques a càrrec dels treballadors del mateix Palau de les Arts i la direcció escènica està signada pel mateix intendent u director artístic, Davide Livermore. A més a més, la interpretació del singspiel es fa en valencià.

Gira de 2018 i 2019

Per al 2018, el camió de Les Arts Volant durà l'òpera a nou pobles més. Encara que a hores d'ara no està obert el procés de sol·licituds, i per tant no es poden concretar els municipis, la gira de 2018 començarà en juliol i acabarà en octubre per a aprofitar les bondats climatològiques de l'estiu. No repetiran poblacions, per a donar resposta així a l'alta demanda que ha rebut la Diputació de València. De la mateixa manera, també s'està treballant per a incloure nous barris de la ciutat de València.

Els valencians podran gaudir durant el 2018 de la mateixa producció de Bastià i Bastiana de Mozart que s'ha pogut veure durant aquest 2017. Això no obstant, es treballa amb la idea, des de les dues administracions –comptant en el procés amb l'Ajuntament de València–, que el projecte d'òpera itinerant amb un camió quede com una oferta cultural habitual, de manera que es perpetue en el temps i a banda de la temporada regular d'òpera i que durant l'estiu hi haja un camió amb una òpera pels pobles. Per això, tampoc no es descarta des de les institucions que, a partir del 2019, es canvie el títol de l'òpera i es renove la producció.

Pel que posen de manifest fonts de la Diputació de València consultades per a aquest diari, el programa operístic està garantit durant aquesta legislatura.