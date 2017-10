Miguel Hernández, per primera vegada, en valencià

Poc més o menys que una feina de minuciositat sil·làbica, talment com un orfebre enfila una perla, ha estat la feina que José A. López Camarillas ha dut a terme per a preparar la primera traducció al valencià dels poemes més destacats de Miguel Hernández. De la mà de Llibres de l'Encobert, a partir de novembre, els lectors podran assaborir Cançons de la ceba, El xiquet de la nit, Cride al bou d'Espanya, Rússia, Tristes guerres, Jornalers o Vents del poble em porten, així fins a un total de dinou versos que configuren un recull amb què l'editorial vol retre homenatge a Hernández, tot sumant-se a la commemoració del 75é aniversari de la seua mort que se celebra aquest 2017 després que la Generalitat Valenciana el declarara Any Miguel Hernández.

El títol, Versos e Vents, no és gens casual, ja que l'antologia vol posar al mateix nivell dos dels poetes valencians més importants, diferenciats només per la llengua d'expressió, com són Ausiàs March i Miguel Hernández, ja que "si exceptuem Estellés, podríem dir que representen el principi i el final d'un moment poètic", explica, a Diari La Veu, José A. López. Fa el cas que un dels poemes més representatius del poeta de Beniarjó empra el mot 'vent', com és el cas de Veles e Vents, però, també un dels més significatius del poeta d'Oriola l'empra, com és el cas de Vents del poble em porten. La coincidència serveix per a establir un fil conductor entre ambdós poetes que Llibres de l'Encobert vol reivindicar.

El lector notarà que a causa de la diferència mètrica del castellà i el català, hi ha lleugers canvis i alteracions de paraules perquè el ritme i el sentit del poema no es perda de cap manera, raona l'editor i traductor. Es donen casos paradoxals com, per exemple, quan Hernández diu que Hitller i Mussolini són "mariconazos"; en eixe cas, "si Hernández visquera hui de ben segur que no hauria utilitzat aquest terme per a definir-los per diverses raons", indica López Camarillas. Així, el traductor ha optat per titllar-los de "marrans". Tot i això, reconeix que ha estat una feina àrdua per a concloure la primera traducció al valencià del poeta d'Oriola.

La editorial confia que, en la propera edició de la Plaça del Llibre que se celebrarà a València durant els primers dies del mes de novembre, l'antologia –que està prologada pel líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón– estiga a l'abast dels lectors, això no obstant, a través de la web de Llibres de l'Encobert es poden adquirir exemplars de manera que els llibres queden personificats amb el nom del lector.

El xiquet pareller

Carn de jou, va ser parit

més humiliat que bell,

amb el seu coll perseguit

per un jou per a la pell.



Naix com una ferramenta

a donar colps destinada,

d'una terra descontenta

i una insatisfeta arada.



Entre eixe fem pur i viu

de vaques, porta a la vida

una ànima color d'oliu

antiga, també encallida.



Comença a viure, i comença

a morir de plec a plec

alçant la terrestre escorça

de sa mare amb el parell.



Comença a sentir, i sent

la vida com una guerra

i a donar pesadament

en els ossos de la terra.

Comptar els seus anys no sap,

i ja sap que la suor

és una corona tosca

de sal per al llaurador.



Treballa, i mentre treballa

seriós, ple de misteri,

s'ungeix de pluja i s'enjoia

una carn de cementeri.



A força de tants colps, fort,

i a força del sol, brunyit,

amb l'ambició de mort

esbocina un pa renyit.



I és cada dia que el veus

més arrel, menys criatura,

que escolta baix dels seus peus

la veu de la sepultura.



I com si fóra arrel entra

en la terra a poc a poc

perquè inunde així la terra

de pau i de pans el seu front.



El xiquet amb fam em dol

com a grandiosa espina,

i amb el seu viure cendrós

remou l'ànima d'alzina.



El veig llaurar els restolls

i declarar amb els ulls,

mentre menja un rosegó,

el perquè és carn de jou.



I l'arada en el pit sent,

la seua vida en la gola,

patisc veient el guaret

tan gran baix la seua sola.



Qui salvarà este xiquet

més menut que un gra d'avena?

D'on en traurem el martell

trencador d'esta cadena?



Que n'isca prompte del cor

d'eixos hòmens jornalers,

que abans de ser hòmens són

i han sigut xiquets parellers.