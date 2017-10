Els tributs gestionats per la Generalitat ja es poden pagar amb targeta

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha implantat l'opció de pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit dels tributs gestionats per la Generalitat, tal com preveu la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Per a poder fer ús d'aquest sistema de pagament, les targetes han d'estar associades a comptes oberts en entitats col·laboradores.

Aquesta iniciativa, juntament amb el sistema de pagament telemàtic genèric dels tributs de la Generalitat per als models d'autoliquidació ja implantat anteriorment, suposa un pas més en el desenvolupament del Pla Estratègic de l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La Secretaria Autonòmica d'Hisenda ha coordinat el treball dut a terme des de la Direcció general de Tecnologies de la Informació, que dirigeix Vicent Aguiló; la Direcció general de Tributs i Joc, el titular de la qual és Eduardo Roca; així com la Tresoreria de la Generalitat, gràcies al qual es possibilita el pagament de les autoliquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana.

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, ha destacat que des del Consell es treballa per a "fer més fàcil la vida dels contribuents, simplificant i facilitant el compliment de les seues obligacions tributàries". Amb aquesta iniciativa, ha emfatitzat, s'amplien les modalitats de pagament disponibles i s'avança "en la implantació de l'administració electrònica en la Generalitat".

"L'Administració ha de ser exemple del canvi de model econòmic que busquem, basat en la innovació i el coneixement, i que passa també per la modernització dels serveis públics que prestem als ciutadans", ha afirmat la secretària autonòmica, per a qui "no hi ha dubte que qualsevol inversió en tecnologia ens permet oferir un millor servei al contribuent, més àgil i més eficient, facilitant la seua relació amb l'Administració".

Amb la implantació d'aquest nou sistema, el contribuent podrà accedir al pagament telemàtic de les taxes autonòmiques, els imposts mediambientals, l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com l'impost sobre la compravenda de vehicles. A partir d'ara, les autoliquidacions d'aquests tributs podran pagar-se amb targetes de crèdit o dèbit Visa o Mastercard, sempre que estiguen associades a comptes oberts en entitats col·laboradores de la Generalitat dins del pagament telemàtic genèric.

El pagament amb targeta de les autoliquidacions de tributs ofereix més llibertat al contribuent, ja que aquest podrà fer el pagament a qualsevol hora i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, la qual cosa simplifica el procediment, atés que no farà falta realitzar transferències bancàries. Està previst que l'ús del sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit s'estenga posteriorment també a altres taxes i imposts, com el de successions i donacions.

Ferrando ha destacat que, amb aquesta iniciativa, el govern del Botànic aposta "decididament" per "la modernització de l'Administració" segons el full de ruta previst en l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, que abasta la inversió de recursos "de forma transversal en totes les conselleries". "Tenim el ferm propòsit d'avançar en el desenvolupament de la societat digital i impulsar l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a motor del creixement econòmic sostenible", ha afirmat Ferrando.