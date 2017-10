Heroes Comic Con València no és una invasió ianqui: Jaume I i Superman conviuran en harmonia

Finalment, València tindrà un saló del còmic en 2018. Seran tres dies –el 23, 24 i 25 de febrer– d'activitat centrada a Fira València, però s'està treballant des de les administracions valencianes perquè l'activitat al voltant del tebeo i l'impacte del Heroes Comic Con València arribe en aquesta primera edició al més lluny possible del cap i casal. Les reticències, els peròs, els dubtes i la desconfiança cap a un saló del còmic que aplane la indústria local es van palesar en la mateixa roda de premsa d'aquest divendres a l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), on diversos agents del sector, des d'editors a creadors, passant per botiguers, van manifestar un cert recel a la voràgine comercial de les grans distribuidores com Marvel i DC. Els il·lustradors i escriptors locals s'han hagut de muntar les fires locals i les exposicions col·lectives pel seu compte i han aprofitat els vents favorables d'espais com l'IVAM o el MuVIM per a mostrar el que saben fer; per això, amb més o menys timidesa, s'havien posicionat en contra o havien mostrat molts dubtes respecte de la idoneïtat que València capitule davant el gegant ianqui de la novel·la gràfica, el còmic o el fanzín.

Tanmateix, des de Heroes Comic Con València van llançar un missatge de tranquil·litat. "No és una fira que ve a invadir el sector; és més bé tot el contrari", explicava a Diari La Veu la directora del saló, Reyes Sáenz de Juano. "València té una base d'il·lustradors, d'universitats i una tradició de còmic important i l'únic que pretén aquesta fira és donar-li visibilitat", afegia. El camí recorregut pels agents del sector valencià del còmic va ser una de les coses que les institucions valencianes van posar damunt de la taula a l'empresa privada que donarà forma al primer saló del còmic valencià. Així ho van destacar tant el director general de comerç, Natxo Costa, com la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga. "Comic Con ha de servir per a col·locar-nos en el mapa i el circuit internacional del còmic", va incidir Costa, qui va assegurar que, el temps que resta fins a febrer, continuaran les reunions per a concretar accions en benefici del sector del tebeo i d'altres de paral·lels com l'audiovisual, el gastronòmic o el turístic. De la mateixa manera es va expressar Jorge Fombellida, ja que un dels requisits perquè Easy Fairs, l'empresa que organitza el saló, emprara les instal·lacions de Fira València era que Comic Con tinguera "un alt component de valencianització", va afegir el director comercial del complex firal.

Tothom va mirar de fer èmfasi en la valencianització del saló des de les respectives parcel·les de responsabilitat en l'organització del Heroes Comic Con València i les oportunitats que brinda l'avinentesa. Si bé Sáenz de Juano va posar de relleu que la celebració de la fira servirà per a donar visibilitat al còmic valencià, per al foment de la lectura i donar resposta als imputs creatius i socials que hi ha al País Valencià, la directora general d'Easyfairs, María José Navarro Muñoz-Cobos –una multinacional belga que es dedica a l'organització de salons del còmic–, va titlar la celebració del saló com un "projecte transformador" a través d'una fira amb dues cares, "internacional i local", que "internacionalitzarà la creació valenciana". Fet i fet, una "ocasió d'or" per al sector.

Jaume I i Superman

Carmen Amoraga va avançar que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports estarà present amb un estand propi on es divulgaran els còmics que ha publicat tant en castellà com en valencià la Generalitat Valenciana, com és el cas de títols com Jaume I, de Santi Tena, o el més recent, el còmic sobre Azorín publicat pel 50é aniversari de la mort de l'escriptor. A banda, també es pretén seguir treballant fins que es tanque per complet la primera edició i per a tractar de cosir una xarxa de biblioteques que treballen en paral·lel amb la fira per a fomentar la lectura del còmic.

La convivència entre la iconografia pop de Jaume I i Superman està garantida, si atenem allò que assegura Sáenz de Juano. Divendres passat, abans de la presentació de l'edició, les administracions i l'empresa promotora van mantindre una reunió en què la directora de Heroes Comic Con va traslladar que des de l'organització es pot treballar el concepte d'un superheroi com Superman, on tenen cabuda els superherois dels autors valencians, i "es pot anar veient com el perfil de superheroi pot anar canviant". "És una fira que vol donar visibilitat a botigues, a les editorials, que a València són poques, però a les quals volem donar protagonisme, així com a la gent que s'autoedita, als 'fanziners'. Si és una fira molt ambiciosa quant a públic i perfil de visitant, si pots tindre un actor de Hollywood que està fent Harry Potter, això ajuda, i molt, però no és incompatible", apunta la directora del saló. I insisteix que les iconografies del còmic ianqui conviuran amb la dels autors valencians; si més no, aquest és l'objectiu, raona amb Diari La Veu. "Heroes Comic Con València no ve a invadir res, sinó que ve a obrir les portes i a col·laborar. No som competència sinó que complementem". El còmic més autòcton compartirà escenari amb les nissagues manga, els fanzins i els còmics més comercials: "Som conscients que ací existeix l'auca, i per això li hem assegurat el seu espai".

A banda de la tasca braça a braç amb les biblioteques per a fomentar la lectura, Heroes Comic Con celebrarà tallers per a xiquets i pares, perquè és important que els adults aprenguen a contar còmics als xiquets, "perquè llegir còmics no és fàcil", va reconéixer Sáenz de Juano.

20.000 visitants

De moment, només s'han confirmat alguns noms com David B, Hermann, Natacha Bustos, Thomas Ragon, Ana Oncina, Rubén Pellejero i el de Javier Mariscal, que serà l'autor del cartell, però, en qualsevol cas, l'organització treballa per a tancar una edició on convisquen actors de Hollywood amb valencians, estands de merxandatge de tota mena, editorials, productores, etc.; tot per captivar un mínim de 20.000 visitants, que és la xifra amb què l'organització es donaria per satisfeta.

Sobre la taula, la Generalitat ha posat la cobertura que pot fer del saló la ràdio de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació –"perquè la televisió no estarà encara", va indicar Natxo Costa– per tal de donar-li la màxima difusió a la fira. En eixe sentit, Costa també va assenyalar que l'IVACE Internacional també treballa per a crear les sinèrgies necessàries perquè el sector local s'internacionalitze a través de les sessions professionals que acollirà la Comic Con amb jornades de revisió de portafolis.

A més a més, la directora del saló va avançar que s'instauraran dos premis de caràcter estatal i un altre d'internacional. "Estem treballant perquè qualsevol de les grans distribuidores, on s'inclou Harry Potter i Joc de trons, així com els actors que les porten a les grans pantalles, puguen vindre, i si no poden aquest febrer, que siga l'any 2019. Però el cartell que tindrà València serà del mateix nivell que Madrid o Barcelona", va concloure Reyes Sáenz de Juano.