PP i PSOE pacten celebrar eleccions a Catalunya al gener i prendre el control dels Mossos i TV3

El govern espanyol i el PSOE han pactat que l'aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya supose la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques al mes de gener, segons ha avançat Eldiario.es i ha confirmat a TVE i Antena 3 la secretària d'Igualtat del PSOE i exministra Carmen Calvo, que aquest dijous es va reunir amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per a acordar la forma com s'aplicarà la intervenció de les competències de la Generalitat.

L'exministra ha apuntat que l'aplicació de l'article "evidentment" suposarà la intervenció de les funcions del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, a més del control dels Mossos i de TV3 per a garantir "la neutralitat". L'exministra socialista ha demanat al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que aprofite les "oportunitats" de què disposa mentre no s'aproven les mesures al Senat per a convocar motu proprio unes eleccions. El president espanyol, Mariano Rajoy, presidirà aquest dissabte el consell de ministres on s'aprovarà ja la proposta d'intervenció que el seu executiu enviarà al Senat.