Eva Ortiz compara les samarretes d'Oltra criticant el PP amb l'assetjament d'ultres a la vicepresidenta

La secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha reiterat la condemna "absoluta" del seu partit a l'assetjament que va patir dimecres passat en la seua casa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, però ha reclamat aplicar la "mateixa rotunditat" a "altres atacs".

"Hi ha hagut persones que han portat a l'hemicicle de les Corts samarretes amb la cara d'un dirigent del PP i el lema 'Es busca'", ha afirmat, en referència a la samarreta que va portar fa uns anys Oltra amb una fotografia de l'expresident Francisco Camps.

En declaracions als mitjans, Ortiz ha afegit aquest divendres que el seu partit troba a faltar "aquesta mateixa rotunditat per part de tots els partits quan es produeixen altres atacs no solament a polítics, sinó a familiars de guàrdies civils i a policia a Catalunya", informa el PPCV en un comunicat.

La 'popular' ha insistit que "cal condemnar tot tipus de violència vinga d'on vinga: de l'extrema dreta, de l'extrema esquerra o d'un sol individu", a més de "ajudar al fet que no es produïsca".

"L'escarni a casa d'Oltra és condemnable i desagradable i ho hem denunciat des del minut u, però també condemne amb la mateixa rotunditat el que es va produir anit contra Xavier García Albiol –president del PP de Catalunya–, que va haver d'eixir escortat pels Mossos", ha reivindicat, per a recalcar que no té coneixement de condemnes a aquest acte per part d'"altres partits polítics".

Mónica Oltra va lluir una samarreta reivindicativa demanant la compareixença de Camps a les Corts.

Ortiz també ha expressat la condemna del PPCV "als atacs que s'han fet anteriorment contra dirigents del PP". Com a exemple, ha indicat "quan hi ha hagut persones que han portat a l'hemicicle de les Corts samarretes amb la cara d'un dirigent del PP i el lema 'Es busca'". "Aquest tipus d'accions i formes d'actuar", al seu judici, "cal apartar-les del dia a dia dels polítics i representants dels ciutadans".

"Però, sobretot", ha advertit que el PPCV troba a faltar "les condemnes als escarnis patits pels fills i familiars dels guàrdies civils i policies aquests dies a Catalunya". "No em sembla tolerable que dirigents de partits a la Comunitat Valenciana no hagen eixit en tromba a denunciar-los", ha afirmat.