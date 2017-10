Oltra: "Si no es retracta, no cal España 2000 en aquest país, perquè ja tenim la senyora Ortiz"

L'equiparació que ha fet aquest migdia la secretària general del PPCV, Eva Ortiz, de la samarreta amb l'efígie de Francisco Camps que Mónica Oltra va fer servir per a denunciar la fugida de l'aleshores president de la Generalitat del control parlamentari amb l'assetjament patit per ella la nit de dimecres per part de membres d'España 2000 ha indignat la vicepresidenta del Consell

"El buscàvem, però només viu. Era molt clara al respecte. Me la vaig posar perquè sistemàticament s'eludia el control parlamentari per part d'un dels governs més corruptes de l'Europa Occidental. Me la vaig posar en seu parlamentària i amb la cara descoberta", ha explicat Oltra durant la roda de premsa habitual després de les reunions del Consell. Aquest divendres el ple s'ha celebrat a Alacant.

"Si Eva Ortiz vol equiparar açò amb el que va passar a ma casa –d'una banda, la samarreta i, d'altra, els feixistes– crec que Eva Ortiz ha de revisar urgentment la seua cultura democràtica. És indignant. Si no es retracta i si Eva Ortiz ho diu seriosament, aleshores no cal Espanya 2000 en aquest país perquè ja tenim la senyora Ortiz", ha sentenciat la número 2 del Consell.