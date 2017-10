El MuVIM acull la gala de lliurament dels premis València i València Nova del Magnànim

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació ha presentat aquest divendres de matí les obres i autors guardonats en la present edició dels Premis València i València Nova 2017 de literatura, els quals rebran el seu reconeixement aquesta mateixa vesprada en una gala literària que acollirà el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM).

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha incidit en la "singularitat" d'aquest certamen literari i ha destacat "l'àmplia diversitat de modalitats", alhora que ha subratllat que "els Premis València i València Nova són un element clau per a la recuperació del prestigi de la Institució Alfons el Magnànim". Seguint aquesta mateixa línia, el responsable de l'Àrea de Cultura ha apuntat que "aquesta heterogeneïtat d'autors i d'obres ajuda a dotar-nos, com a societat, d'un bastió capaç de multiplicar les línies discursives existents i a defugir qualsevol intent d'implantar el pensament únic".

Per la seua part, el director de l'institut, Vicent Flor, ha remarcat que aquesta convocatòria de 2017 "constitueix l'edició amb major nombre de premiats i obres publicades". En aquest sentit, Flor ha insistit, de forma molt especial, en "la consolidació dels Premis València Nova –aquells orientats als joves autors menors de 30 anys– com també de la modalitat d'assaig". Prova d'aquest fet, ha esgrimit Flor, "ha estat l'increment en un 40% del total d'obres presentades a la convocatòria d'enguany".

Nou guardonats

D'acord amb els veredictes dels diferents jurats, seran reconeguts amb aquests premis l'assagista Albert Toldrà per la seua reflexió crítica sobre la sexualitat sota el nom Plaer de la carn. Sexe i temperament a la cultura medieval; Pasqual Alapont, qui rebrà el premi de narrativa en valencià per la novel·la El mal que m'abita; Álvaro Bermejo, mereixedor del guardó de narrativa en castellà per Las maléficas de Etxalar; Josep Maria Balbastre, per l'obra Iconòstasi, reconeguda en la modalitat de lírica en valencià; i David Hernández en la modalitat en castellà pel poema d'amor Lo que tu nombre tiene de aventura.

Pel que fa als premis València Nova, orientats als autors menors de 30 anys, les distincions són per a Javier Cigüela, per l'assaig Excluidos y transparentados: del panóptico a la pantalla digital, que analitza les formes de vigilància i d'exclusió que tracten d'imposar els estaments de poder en cada època; Daniel Fopiani, en narrativa en castellà per La carcoma; Mari Carmen Rafecas i la seua obra Blanc breu en la modalitat de poesia en valencià; i Dmytro Prychyslyy, amb Molly House, per la millor poesia en castellà.

Edicions Bromera ha estat l'encarregada de la publicació dels llibres premiats en les modalitats de narrativa i poesia en valencià; Versátil Ediciones ho ha fet amb els llibres de narrativa en castellà; Ediciones Hiperión s'ha encarregat dels premiats en les categories de poesia en castellà; i la mateixa Institució Alfons el Magnànim ha editat els dos llibres d'assaig, que passen a formar part de la col·lecció Estudis Universitaris. Junt amb els autors i els llibres publicats també s'han presentat els quadres realitzats pel pintor Manuel Boix expressament per a ser entregats a cadascun dels premiats.

Recepció i gala literària

Els distints autors premiats han visitat la seu de la Diputació de València, on han estat rebuts per la vicepresidenta de la Corporació, Maria Josep Amigó. La vicepresidenta ha traslladat el reconeixement de la Diputació a tots els guardonats, i ha valorat, com a presidenta del jurat, la qualitat de les diferents obres presentades a la convocatòria del Magnànim.

La gala literària en la qual es lliuraran els premis València i València Nova 2017 tindrà lloc aquesta mateixa vesprada, a les 19.30 hores, al MuVIM, en una cerimònia que congregarà nombroses personalitats del món de la cultura i la política valenciana. Entre aquestes, està confirmada la presència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera; el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona; el secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades; la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; el diputat de Cultura, Xavier Rius; i els també diputats Emili Altur, Josep Bort i Mamen Peris; així com el president de l'Acadèmia Valenciana de Llengua, Ramon Ferrer. L'acte estarà conduït per l'actriu valenciana Marta Chiner i comptarà, a més, amb l'actuació musical del grup Dòmisol Sisters.