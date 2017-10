València demana en la cimera mundial de política alimentària propiciar un canvi generacional en l'agricultura

La ciutat de València ha posat sobre la taula en la tercera Reunió Anual i Cimera d'Alcaldes del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (MUFPP per les seues sigles en anlgés) la necessitat d'afavorir un canvi generacional en l'activitat agrària i en les persones que sostenen l'activitat agrícola local. De la mà d'aquesta mesura, els representants municipals aposten per buscar aliances i dinàmiques col·laboratives en l'àrea de la gestió de la producció i distribució d'aliments, sota els conceptes de sostenibilitat, justícia i accessibilitat.

La regidora d'Agricultura de l'Ajuntament de València, Consol Castillo, ha exposat aquests reptes de futur davant l'assemblea d'alcaldes i ha transmés el missatge de València a la pròxima ciutat que acollirà la Trobada Anual i Cimera d'Alcaldes del Pacte de Milà 2017, el nom de la qual es donarà a conéixer aquesta vesprada, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Després de recordar accions encaminades a generar un sistema alimentari local més sostenible implantades a València –com el Consell Alimentari Municipal o la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia–, Castillo ha defensat un recanvi generacional en les persones que sostenen l'activitat agrícola local, ja que és una població molt envellida.

La seua intervenció ha donat pas al lliurament dels Premis Pacte de Milà 2017, amb sis premis especials i dos amb dotació econòmica. A més, els representants de FAO i el secretariat tècnic del Pacte de Milà han rebut les conclusions de les Jornades Agroecològiques 'Societat Civil, Alimentació i Ciutats Sostenibles', que es van celebrar en setembre en la capital del Túria.

Intercanvi d'experiències

Durant la sessió del matí, diversos representants municipals han exposat davant els mitjans de comunicació les seues impressions sobre la trobada. La de l'Ajuntament de Copenhaguen (Dinamarca), Pia Allerslew Simonsen, ha advocat per escoltar les experiències d'altres ciutats i aprendre d'elles en el camp de la gestió de l'alimentació i de la sostenibilitat.

Per part del Nova Delhi (Índia) ha intervingut Kamal Jeet Sehrawat, qui ha subratllat el desafiament al qual s'enfronten els municipis del segle XXI i l'oportunitat que aquesta cimera suposa per a poder desenvolupar un treball conjunt. Ha felicitat València per l'organització de la trobada i ha destacat l'esforç realitzat per a fer possible aquesta plataforma de discussió i d'aprenentatge mutu.

Finalment, Óscar Humberto Évora, de Praia (Cap Verd), ha ressaltat l'interés de totes les ciutats que han format part d'aquesta trobada d'intercanvi de criteris, experiències i accions, així com de discusions sobre les maneres d'abordar una qüestió com l'alimentació i la sostenibilitat.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha agraït aquestes intervencions i ha valorat la presència dels alcaldes i representants municipals que han acudit a aquesta cimera. Com a objectiu principal de la trobada, ha assenyalat "transferir coneixements i aprendre uns dels altres de les diferents experiències i millores".

Dia de l'Alimentació Sostenible

Ja a la vesprada, València ha palesat la seua adhesió a la celebració del Dia de l'Alimentació Sostenible, que impulsa també el desenvolupament i implementació d'un pla d'acció en matèria d'alimentació urbana sostenible. Sota aquest prisma, preveu realitzar, el pròxim any, una acció simbòlica de conscienciació ciutadana: el 21 de setembre, convidarà veïns de València a realitzar en el seu entorn un menjar a casa o en restaurant, elaborat únicament amb productes locals.

Diàleg entre ciutats

El congrés va començar aquest passat dijous amb conferències i reunions de treball sobre l'avaluació i planificació dels sistemes d'alimentació sostenibles; el "diàleg entre ciutats" per a "compartir metes, experiències i resultats" en aquest àmbit; el paper de les urbs en la promoció de sistemes alimentaris sostenibles" per a millorar la seguretat alimentària i la nutrició en favor de territoris "més saludables i justs"; i els nous enfocaments per als sistemes alimentaris a partir del Pacte de Milà i la implementació de la nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030.

La cimera ha continuat aquest divendres amb la inauguració oficial; un debat d'alcaldes per a "enfortir el diàleg entre ciutats, regions i governs per a aconseguir uns sistemes alimentaris urbans sostenibles"; la presentació de l'informe de progrés sobre la Plataforma Urban Food Actions que arreplega "bones pràctiques sobre polítiques alimentàries"; i la lectura de la declaració de la cimera.

Ja aquest dissabte, tindran lloc esdeveniments paral·lels posteriors a la cimera sobre temes com ara el canvi climàtic, polítiques públiques i dietes saludables, sistemes alimentaris urbans sostenibles, gènere i desenvolupament rural, migració i alimentació sostenible.