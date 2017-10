Volvo Ocean Race, l'impacte de l'esdeveniment a Alacant

"Parlar de l'eixida de la Volvo Ocean Race a la nostra ciutat és, sense cap dubte, constatar que es tracta d'un esdeveniment amb repercussió mediàtica a nivell global". Aquestes paraules de la regidora de Turisme i Esports d'Alacant, Eva Montesinos, tracten d'emfasitzar els avantatges que suposa per a Alacant el fet de ser la seu de l'eixida de la regata al voltant del món per escales més important.

La responsable de Turisme del consistori assenyala que Alacant "és una ciutat enfocada al mar i al turisme", dos conceptes que, en la seua opinió, fan de la ciutat "un emplaçament idoni" per a ser el port d'eixida d'un esdeveniment esportiu tan prestigiós com és la Volvo Ocean Race. Montesinos no amaga la seua satisfacció pels beneficis que tant per al turisme, principalment, com per als esports representa que aquest esdeveniment global tinga el seu port d'eixida a Alacant.

En aquest sentit, l'informe de l'última edició de la Volvo Ocean Race revela que el 97% dels visitants internacionals recomana Alacant com a destinació turística; una dada que dóna una idea de la repercussió social i mediàtica que aquesta regata té per a la ciutat i, sobretot, els beneficis a mig i llarg termini que té la celebració d'aquest gran esdeveniment.

Durant la darrera edició de la regata, els més de 4.000 mitjans internacionals que van ser acreditats "van escriure més de 17.000 articles sobre Alacant o amb referència a Alacant durant els 273 dies de l'edició", explica la regidora. A més, aquestes xifres se sumen a l'interés creixent de la població, cada vegada més implicada en el turisme esportiu. Si durant l'edició passada van ser més de 300.000 els visitants de la Volvo Ocean Race durant els 9 dies en què va estar operatiu el Race Village a Alacant, aquest any les expectatives són majors, ja que el Race Village ha estat obert 3 dies més.

Durant l'edició del 2014-2015, el 57,8% dels visitants van arribar de l'estranger i van estar a la ciutat una mitjana de 5,5 dies. Per aquesta edició, el Patronat Municipal de Turisme d'Alacant s'ha coordinat amb "la Societat Projectes Temàtics i en l'actualitat ambdues entitats comparteixen un pla de màrqueting junt amb altres municipis propers a Alacant, com Elx, el Campello, Santa Pola, Benidorm o la Vila" per a fer créixer l'impacte en la demarcació d'aquest esdeveniment esportiu, explica Eva Montesinos.

"L'objectiu és valorar Alacant, la seua cultura, entorn, àrees comercials, gastronomia i festes", afirma la regidora. Tot això està representat en els espais expositius sobre el que es fa a Alacant. El Race Village està sent l'aparador de la ciutat; ha reunit més de 200 activitats gratuïtes culturals, educatives, esportives, musicals i festives sota la màxima del respecte mediambiental. Fins i tot "s'ha plantat una foguera ecosostenible amb materials biodegradables per a promoure la importància del reciclatge i la reducció de residus", afegeix la regidora de Turisme.

Impacte en la ciutadania

No tot, però, són aspectes esportius i econòmics. La regidora destaca un valor molt important de les activitats que envolten la regata: el socioeducatiu. I és que els xiquets i les xiquetes que visiten el Race Village estan aprenent valors ecològics i solidaris a través de tallers, cicles de cinema, espectacles de màgia o l'escola de vela que s'hi ha organitzat. S'ha treballat intensament en aquest nucli de població i s'han reforçat les activitats infantils i ja és segur que se superarà la xifra de 4.500 xiquets que van visitar la Race Village durant l'anterior edició. També des de la Regidora de Turisme es vol emfatitzar l'enfocament més igualitari i el component solidari i integrador d'aquesta nova edició. Així, s'ha donat suport a iniciatives com la 'Village sense plàstic'.

La Volvo en números

Amb dades contrastades de passades edicions, els ingressos econòmics generats per la Volvo Ocean Race a la ciutat d'Alacant van arribar als 60 milions d'euros en 2014, un 7,2% més respecte l'edició anterior. L'anàlisi d'aquestes dades fa pressuposar que aquesta edició els ingressos seran majors atés que la sèrie històrica demostra que l'impacte econòmic és creixent cada edició que passa.

Pel que fa al turisme, durant les setmanes prèvies a l'inici de la passada edició de la regata, Alacant va assolir entre un 80 i un 90% d'ocupació hotelera, segons dades de l'Associació Provincial d'Hotels d'Alacant, APHA. Enguany, en coincidir amb els ponts del 9 i 12 d'octubre, les xifres també han augmentat.

Un dels grans beneficis per a la ciutat d'Alacant com a port d'eixida és la creació d'ocupació. Fins al moment, la Volvo ha generat 1.230 llocs de treball en els sectors de restauració, producció d'esdeveniments, muntatges i, evidentment, dels equips. Dades que se sumen a la despesa que els equips i els turistes fan en comerços, hotels i restaurants de la ciutat, recorda Eva Montesinos.

En paraules de la regidora, "des de l'Ajuntament d'Alacant tenim el fort compromís d'impulsar un motor econòmic tan potent com és el turisme a través d'esdeveniments esportius de gran abast". A més, com a regidora també d'Esports, recorda que "la societat alacantina està cada dia més conscienciada amb els hàbits saludables i iniciada en el món de l'esport" en una ciutat on la vela ocupa un espai privilegiat.

A les portes del cap de setmana, quan la Volvo Ocean Race estarà a la ciutat, la regidora Eva Montesinos transmet el compromís de l'Ajuntament de treballar per a garantir la permanència d'aquest esdeveniment a la ciutat, que ja té garantides dues convocatòries més i espera la seua consolidació a la ciutat.