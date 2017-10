La Diputació de València llança noves ajudes per a exhumar víctimes del franquisme

La Diputació de València ha obert aquest divendres, 20 d'octubre, la convocatòria de la segona línia d'ajudes per a projectes de memòria històrica amb un total de 300.000 euros per a l'exhumació de les restes de represaliats, la instal·lació de memorials i la retirada de símbols de la dictadura. L'objectiu: "Reparar les víctimes d'una de les èpoques més fosques de la història d'Espanya", ha reivindicat la responsable de l'àrea de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat la segona convocatòria de 2017 d'aquestes subvencions. En total, la quantitat destinada a aquestes ajudes per la Diputació ascendeix, enguany, a 533.000 euros, que van dirigits a ajuntaments, entitats i associacions sense ànim de lucre de la província, segons informa la corporació en un comunicat. El termini de presentació de sol·licituds comença aquest dissabte, 21 d'octubre, i finalitzarà el pròxim 20 de novembre. La quantitat global de les ajudes augmenta quasi un 30% respecte a l'anterior, fins als 300.000 euros, dels quals 150.000 seran destinats als ajuntaments i 150.000 als familiars i entitats sense ànim de lucre.

La responsable de Memòria Històrica ha assenyalat que la Diputació de València busca respondre amb una nova injecció d'ajudes davant la demanda de la societat i per a "obtenir veritat, justícia i reparació". La diputada ha manifestat la seua satisfacció per la nova Llei de Memòria Democràtica, aprovada aquest passat dijous a les Corts, i ha recordat els objectius aconseguits fins ara per la Diputació: la instal·lació de memorials i l'exhumació de fosses com la 113 del cementeri de Paterna (València), "una de les més grans d'Espanya".



Altres subvencions



Al costat d'aquesta línia d'ajudes, la delegació de Memòria Històrica manté obertes les tres línies d'ajuda aprovades l'any passat i destinades a subvencionar les activitats d'indagació, localització, exhumació, identificació i trasllat, si escau, de les restes de les persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil i la repressió posterior. També, van dirigides a la instal·lació d'elements testimonials en reconeixement d'edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica i a la retirada de símbols i vestigis franquistes.