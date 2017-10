El Palau de la Música comença la temporada amb el 67% de l'aforament venut

L'Orquestra de València, sota la direcció del mestre peruà Miguel Harth-Bedoyan i el violoncel·lista Guillermo Pastrana, inicia aquest dissabte la temporada de concerts de l'auditori valencià, que ha experimentat un augment d'un 22% en la venda d'abonaments una vegada conclòs el període de renovació i venda per a tot el curs 2017-2018.Pel que fa als abonaments per al trimestre de tardor i dels cicles, ja s'ha venut un 67% de l'aforament, una dada que col·loca l'auditori en un camí de recuperació del públic que havia començat a perdre en el 2011.

La regidora de Cultura i presidenta de l'organisme autònom, Glòria Tello, s'ha mostrat molt satisfeta amb aquest increment i ha afirmat que "amb molt d'esforç, hem aconseguit que el Palau de la Música revertisca la tendència negativa de nombre d'abonaments que venia de l'anterior legislatura, concretament des de l'any 2011". En concret, s'ha pujat prop d'un 22% respecte al mateix transcurs de temps de l'any 2016 i s'ha arribat a la xifra de 952 abonats, incloent-hi els abonaments de nova creació X6A, amb 56 abonaments venuts; X6B –que consisteix en un pac de sis concerts entre el mes d'octubre i juny–, amb 33 venuts; i el cicle de piano –un lot especial per als concerts amb piano solista–, del qual s'han venut 70 entrades.

A aquest nombre cal afegir els 251 abonaments del trimestre de Tardor i, en total, obtenim una suma, en aqueste inici de temporada, de 1.203 abonaments. Aquesta pujada, explica la regidora, es deu "al fet històric d'introduir al Palau, per primera vegada, una flexibilització de l'oferta amb la creació de tres nous cicles específics" i també al fet d'assumir el risc, "després de 30 anys amb la mateixa i caduca fórmula, d'implantar nous canals i opcions de venda a la ciutadania" com, per exemple "la compra d'entrades des de l'inici de temporada per a qualsevol concert de l'any, que abans no es feia i que ha sigut un èxit".

Per últim, ha afegit que una altra causa és "la qualitat d'aquesta programació, en la qual hem volgut oferir la màxima excel·lència". Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que "hem fet una aposta ferma per a aplicar noves tecnologies, per a informar i facilitar la compra" i també "per a baixar on podíem fer-ho i matisar el preu final de molts concerts de l'Orquestra de València, que en conjunt ha permés que vinguen nous públics". En aquest sentit, ha afirmat que "estem molt contents perquè ara que s'està denunciant la pèrdua progressiva d'assistents als auditoris nosaltres ja tenim molts concerts plens i estem experimentant un augment significatiu en el nombre d'abonats".

Respecte als tipus d'abonament compresos des d'octubre fins a juliol, que són la Temporada Anual i Orquestra de València, s'ha arribat als 784 abonats, un 17% més respecte a la temporada passada. L'augment, però, es veu reforçat amb els mateixos paràmetres experimentats en els últims cinc anys, amb una mitjana de 701 abonaments.

Primer concert d'abonament

L'Orquestra de València protagonitzarà el primer concert, en el qual es farà un homenatge a Matilde Salvador, amb motiu del centenari del seu naixement. El director peruà Miguel Harth-Bedoya, nominat dues vegades als Grammy i guanyador d'un Emmy, i titular de l'Orquestra de la Ràdio Noruega a Oslo, debutarà a l'auditori i dirigirà una selecció de El ruiseñor y la rosa de la compositora valenciana. Un programa en el qual figuren també dues obres mestres del repertori com són el Concert per a violoncel i orquestra núm. 1 de Dmitri Xostakóvitx, que serà interpretat pel granadí Guillermo Pastrana, que també debuta i que és considerat com un dels millors concertistes del món, guanyador del Premi Ojo Crítico de Música Clásica. Conclourà el concert amb la romàntica Simfonia núm. 4 de Johannes Brahms.