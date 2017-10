La Fiscalia rep les diligències dels 13 detinguts per les agressions ultres del 9 d'Octubre

La Policia Nacional ha traslladat a la Fiscalia Provincial de València les diligències de les 13 persones detingudes per la seua presumpta implicació en els atacs violents protagonitzats per grups ultra d'extrema dreta en la manifestació vespertina del passat 9 d'Octubre.

Segons han informat fonts de la investigació, el ministeri públic va rebre les diligències aquest passat divendres, una vegada que la Policia ha finalitzat el gros de la recerca amb un total de 13 persones arrestades. A partir d'ara, el fiscal decidirà com actuar en aquest cas, ja que va obrir una investigació d'ofici.

En cada detenció, la Policia Nacional ha elaborat unes diligències i uns informes detallats i, ara, remet cada actuació a la Fiscalia, que és qui fa un expedient amb tots els fets. "Després es veurà si hi ha delicte i si dóna trasllat al jutjat corresponent per a determinar si hi ha responsabilitat penal", va explicar aquesta setmana el delegat del Govern a la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que va destacar el treball coordinat entre la Policia I la Fiscalia en tota la recerca.

Arrestats en deu dies

Les 13 detencions s'han produït en deu dies, des de dimecres passat 11 d'octubre. Aquesta setmana, tres persones més van ser arrestades dimarts i una altra dijous. Els altercats es van produir en la manifestació no autoritzada del 9 d'Octubre per part d'un grup de violents d'extrema dreta a participants i periodistes que cobrien la marxa, convocada per la Comissió 9 d'Octubre sota el lema 'Sí al valencià'. Quan va tindre coneixement dels fets, Delegació de Govern va remetre un informe al ministeri públic amb les primeres investigacions i identificacions de la Policia.

Paral·lelament, la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat va presentar en la Fiscalia una denúncia perquè s'investigaren aquests atacs, que atribueixen a "integrants" del grup ultra Yomus. Moviment contra la Intolerància també va denunciar aquestes agressions en considerar que poden ser constitutives d'un delicte d'odi per motius ideològics, castigat amb una pena de presó d'un a quatre anys; de lesions, penat de tres mesos a tres anys de presó; d'associació il·lícita, així com d'un altre per impedir el legítim exercici de la llibertat de manifestació, penat de dos a tres anys si es realitzen amb violència.