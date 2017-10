El govern espanyol aprova destituir el govern català i assumir les competències de la Generalitat

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquests dissabte que assumirà directament el poder de dissoldre el Parlament de Catalunya un cop l'article 155 de la Constitució siga aprovat pel Senat. Aíxí ho ha indicat Rajoy en la compareixença que ha tingut davant dels mitjans de comunicació després de la finalització del Consell de Ministres extraordinari d'aquest matí en el qual es preparava l'aplicació de l'article 155 per a Catalunya. Rajoy ha explicat en aquesta roda de premsa que els objectius de l'aplicació d'aquest article són "tornar a la legalitat; recuperar la normalitat i la convivència a Catalunya; continuar amb la recuperació econòmica, i celebrar eleccions".

"La primera mesura que adoptarà el govern espanyol està íntimament relacionada amb l'objectiu que hi hagi eleccions", ha dit Rajoy, afirmant que "la facultat de dissoldre el parlament, si així ho decideix el Senat, passa al president del govern" espanyol. El president espanyol ha dit que haurà de "convocar eleccions en un termini màxim de sis mesos". "Però la meva voluntat és fer-ho tan aviat com hi hagi normalitat institucional, que és un dels objectius del futur", ha matisat. "Celebrar eleccions és l'objectiu que vol la majoria", ha dit Rajoy, que ha assegurat que així vol imposar "el sentit comú".

Rajoy ha anunciat "el cessament del president, el vicepresident i els consellers de la Generalitat". A més, ha dit que les seues funcions, d'acord amb l'activació del 155, correspondran "als òrgans o autoritats que designe" el govern espanyol. "En principi la idea és que siguen els ministeris els que assumisquen aquesta responsabilitat", ha dit Rajoy.

Segons Rajoy, en el marge de temps entre l'anunci de l'activació del 155 i la seua aprovació al Senat, el president Puigdemont no pot evitar la intervenció. Per al president espanyol, l'única manera que s'ature l'aplicació del 155 és que el Senat vote en contra de la mateixa.

El president espanyol ha dit que la intervenció també afectarà el funcionament del Parlament de Catalunya, que veurà restringides les seues competències sotmeses al Senat. Rajoy ha anunciat que la presidència de la cambra catalana no podrà proposar "candidat a la presidència de la Generalitat" ni impulsar el debat d'investidura. "El control serà assignat al Senat", ha dit Rajoy.

D'altra banda, preguntat sobre la intervenció dels mitjans públics de comunicació catalans, com TV3, Rajoy ha assegurat que les responsabilitats que fins ara tenia la Generalitat "les assumiran els nous gestors".



