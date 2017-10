Compromís votarà en contra del 155 al Senat

Compromís votarà en el Senat en contra de l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució perquè ho veu com "un colp d'efecte" del govern espanyol i "una fugida cap a avant que, en lloc d'aplacar el conflicte, el reavifarà encara més fins que la situació siga cada vegada més insuportable". Així ho ha advertit en un comunicat el senador Carles Mulet, després que el president de l'Executiu, Mariano Rajoy, haja anunciat que assumeix la capacitat de dissoldre el Parlament català, dins de les mesures del 155, per a celebrar eleccions autonòmiques en un termini de sis mesos,i a l'espera de la reunió de la Taula del Senat per a tramitar l'assumpte aquest dissabte.

Mulet ha lamentat sobre aquest tema que "un partit (el PP) que incompleix la llei contínuament dinamite tots els ponts i punts de trobada amb Catalunya i aprofite la majoria que té en la cambra alta per a carregar-se una autonomia". Per açò, ha avançat que en la votació de les propostes en el Ple del Senat del pròxim divendres, 27 d'octubre, "Compromís es posicionarà en el 'no' a l'aplicació de les mesures adoptades sota el paraigua del 155".

La coalició considera que "s'ha anat massa lluny amb tot aquest despropòsit i ha faltat molta mà esquerra i capacitat d'escoltar, parlar i asseure's en una taula". "Tota l'escenificació de cartes i ultimàtums sembla més un excés de teatralització que no uns posicionaments seriosos per part de governs assenyats", ha asseverat el parlamentari, que ha defensat que "negociar una eixida no era ni claudicar ni donar la raó a l'adversari", sinó "simplement actuar amb maduresa".

Per contra, ha denunciat que en aquest conflicte "s'ha optat per la via de la força, en molts casos desmesurada i contraproduent". "El nou episodi del govern central, amb el suport del règim del 78, no suposa cap solució al conflicte: la societat catalana està més polaritzada", ha il·lustrat.

"Catalunya és solament un símptoma"

Sota aquest prisma, des de Compromís reiteren la necessitat de "buscar entre tots els actors possibles" una solució a la crisi territorial de l'Estat, atés que "aquest model no aguanta més" i "Catalunya és solament un símptoma". "Al final", ha advertit Carles Mulet, "les mesures de força d'ara seran insuficients i contraproduents i no hi haurà més remei que una àmplia reforma de tot el model". En ell, ha defensat que "els valencians no poden quedar relegats com a observadors ni com als que paguen la festa a la resta". En definitiva, el senador de Compromís ha insistit que "l'única eixida possible" al procés català és el diàleg, però "sense apriorismes i sense imposicions".