Puigdemont demana un ple del Parlament per a debatre què fer davant la suspensió de l'autonomia

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat al Parlament de Catalunya que fixe una data per celebrar una sessió a la cambra que permeta “debatre i decidir” la resposta a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució que ha anunciat al matí el president espanyol, Mariano Rajoy, i que implica el cessament del Govern i el control de la Generalitat i de la cambra catalana. Puigdemont, que ha volgut fer una declaració institucional aquest dissabte a la nit per llençar el seu missatge, ha considerat la mesura de l’Estat un “intent de liquidar l’autogovern” i “el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco”. “Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac”, ha sentenciat el president.

El govern espanyol ha decidit aquest dissabte al matí aplicar l’article 155 a Catalunya. I des del mateix moment que Rajoy ho ha anunciat, s’esperava la resposta del president de la Generalitat. Carles Puigdemont ha preferit replicar la mesura amb una declaració institucional emesa a les 21:00 per TV3 des del Palau de la Generalitat. Ha estat en aquest discurs on ha assegurat ser “conscient de l’amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l’Estat perpetra el seu propòsit liquidador”. És per això que ha avançat que demanarà al Parlament “que fixe la convocatòria d’una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans, debaten i decidisquen sobre l’intent de liquidar l’autogovern i la democràcia, i s’actue en conseqüència”.

I és que les mesures anunciades per Rajoy no han estat la resposta que Puigdemont esperava a la seua oferta de diàleg. “El Consell de Ministres s’ha encarregat de donar un veritable colp de porta a aquest clam i a aquesta petició i anuncia un seguit de mesures i de cessaments que, directament, representen la liquidació del nostre autogovern i de la voluntat democràtica dels catalans. Allò que els catalans van decidir a les urnes, el govern espanyol ho anul·la als despatxos”, ha etzibat el president.

Puigdemont, que ha retret al PSOE, a Cs i al Rei el seu suport al 155, ha considerat també que aquest camí suposa “el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat de Catalunya”. “Menyspreant la voluntat popular expressada de manera nítida i massiva a les eleccions del 27 de setembre del 2015, violentant el nostre Parlament i totes les garanties i drets dels diputats i diputades que han escollit el president de la Generalitat i han aprovat el programa de Govern, el govern espanyol s’ha autoproclamat de manera il·legítima el representant de la voluntat dels catalans”, ha dit amb to contundent.

I és que el president creu que Rajoy pretén, “sense passar per les urnes, amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, nomenar un directori perquè teledirigisca des de Madrid la vida de Catalunya”. En aquest sentit, s’ha mostrat contundent en assegurar que “les institucions catalanes i el poble de Catalunya no poden acceptar aquest atac”, perquè “la humiliació que pretén el govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública catalana, des del Govern fins als mitjans de comunicació públics, és incompatible amb una actitud democràtica i se situa fora de l’estat de dret”. “Imposar una forma de govern no escollida pels ciutadans i sense una majoria parlamentària que l’avale és incompatible amb l’estat de dret”, ha afegit per explicar el seu posicionament.

Després de recordar que l’Estat ha “actuat impunement, amb violència contra ciutadans pacífics; han usat codis penals antics per a mantenir a presó dues persones de pau que no han comés cap crim; han perseguit idees i mitjans de comunicació, o estimulat de manera irresponsable la inestabilitat econòmica”, Puigdemont ha acusat Rajoy de “menysprear la voluntat dels catalans i vulnerar el pacte constitucional del 1978” amb el recurs de l’Estatut al TC i ha considerat que els mateixos que han fet això ara no poden “voler governar” els catalans.

És per això també que ha reclamat als ciutadans que facen suport a la Generalitat i al Parlament sense caure en provocacions. “Ens hem de conjurar per a tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons”, ha dit.

Missatge als espanyols i a la UE

Puigdemont ha aprofitat per a adreçar-se als “demòcrates espanyols”, i en castellà els ha advertit que “el que s'està fent amb Catalunya és directament un atac a la democràcia que obri la porta a altres abusos de la mateixa índole en qualsevol part, no només a Catalunya”. “Criminalitzar el dissident, negar la realitat i alçar murs de legalitats davant les finestres de la voluntat ciutadana... si triomfa tot això, el dany a la democràcia i, per tant, als ciutadans serà molt sever i comportarà una reculada monumental. No hem de permetre que això passe", ha sentenciat.