ERPV crida a "alçar la veu contra el govern espanyol, PSOE i Ciutadans"

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha realitzat una crida a "alçar la veu contra el govern espanyol i aquells que li donen suport, PSOE i Ciutadans" en l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució, que han qualificat de "repressió a la democràcia". "Què vol aquesta gent? Aquesta no és la mediació i el diàleg que demana Europa i la comunitat internacional", ha manifestat en un comunicat la formació, que ha insistit que "el poble català va triar el seu govern i que aquest és l'únic govern a reconèixer" després d'un referèndum en què "va decidir el seu futur. Solament caben mesures que pacten acords de desconnexió".

Amb l'anunci oficial de l'aplicació del 155, Esquerra Republicana considera que "el govern espanyol s'ha carregat la democràcia espanyola". I, açò, al seu judici, "ens ha de fer alçar la veu contra el govern espanyol i aquells que li donen suport: PSOE i Ciutadans". "Mariano Rajoy ha pres una decisió totalitària com mai havíem viscut en la democràcia espanyola, més propera a un colp d'estat que a una resposta democràtica a l'oferiment de negociació i mediació del govern català".

Per açò, ERPV creu que és el moment, "més que mai", de defensar la democràcia i "els drets civils i polítics del poble de Catalunya i de la resta de pobles de l'Estat". Des de la formació insisteixen que "el Govern de Catalunya i el Parlament han sigut triats pel poble català", per la qual cosa "estan legitimats per a decidir en nom del poble de Catalunya".

Per a la formació d'esquerres, "no es pot consentir que les forces polítiques amb menys representació a Catalunya, aquelles menys valorades pel poble català, decidisquen el futur de Catalunya, suplanten el seu govern, es facen càrrec de la seguretat i controlen els mitjans públics catalans". I "més encara després dels resultats del referèndum del passat 1 d'octubre, quan el 'sí' va guanyar malgrat la violència policial exercida per l'Estat que hui decideix imposar l'article 155"

Violència "impensable en un estat democràtic"

Esquerra Republicana ha recordat sobre aquest tema que "la violència patida a Catalunya ens ha fet viure episodis impensables en un estat democràtic: detencions d'alcaldes i càrrecs públics, violació de correus, intervenció dels comptes de la Generalitat, agressions a població civil o detencions i empresonaments sense fiança per idees polítiques".

Al fil de l'afirmació de la cantant de Palma en llengua catalana Maria del Mar Bonet, la formació ha reivindicat que "el que volen és empresonar l'esperança" i ha advertit que "no ho aconseguiran". "Davant la repressió a la democràcia", apel·len els demòcrates a "defensar els drets i les llibertats del poble català i, amb elles, a defensar les nostres llibertats i els nostres drets".