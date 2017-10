L’expresident Fabra, entre els senadors de la comissió que estudiarà l'aplicació del 155

El Grup Parlamentari Popular en el Senat ha triat els 15 senadors de la seua formació que participaran en la Comissió General de les Comunitats Autònomes i Constitucional que es reunirà aquesta setmana per a analitzar i aprovar l'aplicació de l'article 155, sol·licitada dissabte pel govern espanyol. Entre ells figura l'expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra.

La llista la completen el president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol; l'expresidenta d'Aragó Luisa Fernanda Rudi; el sotssecretari d'Assumptes Territorials del PP, Javier Arenas; el president de la Cambra alta, Pío García Escudero; el portaveu del Grup Popular en el Senat, José Manuel Barreiro, i l'expresident de Castella i Lleó i expresident del Senat, Juan José Lucas.

Juntament amb ells, formaran part de la comissió els senadors populars Juan José Imbroda, Tomás Burgos, Jesús Labrador, Loles López, Joaquín Ramírez, Clara San Damián, Pedro Sanz i Rosa Vindel. El portaveu del grup en la comissió serà Barreiro i el portaveu adjunt, Arenas, segons ha informat el Grup Popular en el Senat.

La Taula del Senat s'ha reunit aquest dissabte per a ordenar la tramitació de les mesures aprovades pel Consell de Ministres per a Catalunya. Per a açò, es crearà una comissió amb membres de la Comissió General de Comunitats Autònomes i Constitucional i els partits tenen fins a dilluns per a designar els seus representants, que hauran de ser vocals en una o l'altra.

La comissió estarà presidida pel president del Senat, Pío García Escudero, i formada com qualsevol altra comissió per 15 membres del PP, sis del PSOE, dos d'Units Podem-En Comú Podem-En Marea i un, respectivament, d'ERC, PNB, PDeCAT-CC i Grup Mixt.