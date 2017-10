El PP alerta que Puig incomplirà la seua promesa amb el sector si el Consell aprova la taxa turística

El portaveu de Turisme del Partit Popular a les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha denunciat que, si la taxa turística tira endavant, "el president, Ximo Puig, incomplirà la promesa reiterada al sector turístic sobre el model de codecisió público-privada en la política turística de la Comunitat". Pastor ha realitzat aquestes declaracions en el dia de l'eixida de la Volvo Ocean Race a Alacant, informa el PPCV en un comunicat.

Respecte a la taxa, el 'popular' ha recordat que el cap del Consell "va manifestar en diferents ocasions que el model de governança turística per a la Comunitat Valenciana es basarà en el model mixt o de codecisió entre el sector públic i privat". Per tant, entén que, "si finalment la taxa turística tira endavant, tal com assegura Podem, la paraula de Puig quedarà en dubte, ja que haurà donat l'esquena al sector, que, de manera unànime, ha mostrat el seu rebuig a qualsevol possibilitat d'implantació d'una nova taxa a la Comunitat".

Després de criticar la "falta de capacitat per part del Consell a l'hora d'escoltar el sector turístic i el Consell Valencià de Turisme", ha denunciat que "actuen amb molt cinisme els qui afirmen que s'està treballant en una llei de turisme que garantirà que les decisions siguen compartides entre el sector públic i privat". "A l'hora de la veritat", ha asegurat Fernando Pastor, aquests "són els mateixos que donen l'esquena i desobeeixen al sector".