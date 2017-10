El Parlament de Catalunya abordarà dijous les respostes a l'aplicació del 155

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han proposat que el Parlament celebre un ple "monogràfic i específic" el proper dijous per a "analitzar l'agressió institucional que suposa l'aplicació de l'article 155 per part del Consell de Ministres", en paraules del president de JxSí, Lluís Corominas. A més, la coalició independentista també ha demanat a la Mesa del Parlament que engegue totes les accions legals que puga per a "defensar les institucions catalanes" de la suspensió i el control decretat per l'Estat i ha reclamat que siguen per la via administrativa, constitucional, civil i també penal.

Per últim, JxSí ha sol·licitat que la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) es reunisca aquest dimarts a les 18.00 hores perquè compareguen tots els senadors de designació parlamentària, per a poder així saber què en pensen i com actuaran davant el ple que el Senat celebrarà divendres per a aprovar les mesures derivades del 155. Corominas ho ha explicat en una roda de premsa on, a més, ha qualificat la decisió del Consell de Ministres de "violència institucional" i "d'usurpació de les funcions de les institucions escollides democràticament". De la mateixa manera, ha tornat a oferir "una negociació bilateral Estat-Generalitat" com a "única solució al conflicte".