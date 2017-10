El PSPV dóna suport al 155 per a restablir "la normalitat democràtica"

El secretari d'organització del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha defensat el suport de la seua formació a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola per a suspendre l'autogovern de Catalunya, perquè és la fórmula que garanteix el restabliment de la "normalitat democràtica".

Muñoz ha argumentat que a Catalunya s'hi viu una situació d'"anormalitat i inestabilitat" política i, fins i tot, social. "S'està generant una fugida d'empreses, un clima de divisió social que està perjudicat la ciutadania catalana i, evidentment, la convivència entre els veïns de Catalunya i els de la resta d'Espanya. I el PSOE està per advocar per la normalitat democràtica i la normalitat estatutària. Què vol dir això? Que necessitem que es convoquen unes eleccions per a tornar a tindre una comunitat autònoma amb plena autonomia i que no hi haja una situació d'inestabilitat, política, econòmica i social. En definitiva, que siguem capaços de tancar eixes ferides que aquest procés independentista ha provocat en el si de la societat catalana, però també espanyola", ha explicat el líder socialista als mitjans de comunicació.

Preguntat per les discrepàncies al si del PSOE respecte de l'aplicació del 155, Muñoz ha subratllat que la formació liderada per Pedro Sánchez és "un partit d'unitat d'acció" que respecta les decisions després d'un debat intern. "Som el partit que més s'assembla a Espanya i arrepleguem totes les diversitats territorials. Espanya és diversa, però des del PSOE hem de tractar de garantir la igualtat de drets independentment d'on es visca i a Catalunya això, ara per ara, no s'està produint", ha dit José Muñoz, per a insistir que l'aplicació del 155 és per a retornar "la normalitat democràtica i estatutària".

També s'ha pronunciat sobre la qüestió el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha assegurat que les diferents opinions sobre l'aplicació de l'article 155 entre els socis de govern valencià (PSPV, Compromís i Podem) no afecten el govern del Botànic, l'acord de legislatura. El cap del Consell, ha assenyalat que el pacte de govern "no es referencia en funció del 155". Posteriorment, preguntat sobre les opinions contràries a l'aplicació de l'article per part de membres de Compromís i Podem, Ximo Puig ha manifestat que el dret a la llibertat individual "està contemplat en el Pacte del Botànic i en la Constitució" i que "no hi ha cap qüestió que afecte al pacte del Botànic en aquesta qüestió catalana".

Sobre la seua opinió en relació amb el 155, ha indicat que ningú està a favor de l'aplicació però que "s'intenta combinar una situació difícil amb una cobertura legal". Puig ha afegit que encara resten dies per a l'efectivitat de l'article i que li agradaria que finalment no fóra necessària la seua activació. Preguntat sobre les discrepàncies al PSC i si aquestes li preocupen, el líder del PP Puig ha indicat que el que més li preocupa és "la crisi territorial d'Espanya" perquè "les crisis dels partits se superen, les crisis i fractures territorials són més difícils de superar".

Compromís i Podem votaran en contra

Per la seua banda, la secretària general del Bloc, Àgueda Micó, ha reiterat el seu posicionament contrari a l'aplicació del 155 i ha instat a buscar una solució negociada. "No hi haurà solució si les parts no s'asseuen a parlant-ne i l'aplicació del 155 pensem que no és la solució a la crisi actual que tenim a Catalunya". Així, els senadors valencians de la coalició votaran en contra del 155 "perquè pensem que no és una solució; nosaltres en volem una i perquè aquesta es produïsca fa falta diàleg i pacte. Pensem que ni la Declaració Unilateral d'Indepenència ni l'aplicació del 155 solucionaran el problema de Catalunya en aquestos moments", ha expressat Micó.

Ferran Martínez, el diputat de Podem, també ha explicat el sentit negatiu del vot de la seua formació. "Aquest és un moment crucial i totes les forces polítiques que formem part del govern del Botànic hem de mostrar-nos contràries al que suposa un atac a l'autorgovern i quebrar el model territorial fundat amb la Constitució del 78", ha dit. Preguntat per si el suport del PSOE afectarà al govern del Botànic, ha dit que aquest acord sols afecta el País Valencià. Això no obstant, Martínez ha advertit que "el PSOE ha de ser coherent i ha de defendre l'autogovern no només ací, sinó també a Madrid".

El 155 i Catalunya marcaran la sessió de control

Així mateix, l'aplicació de l'article 155 i la situació a Catalunya marcaran la pròxima sessió de control a Puig a les Corts. En aquest sentit, Podem preguntarà precisament el cap del Consell si és partidari de l'aplicació de l'article 155 mentre que Compromís demanarà una valoració sobre els "incompliments" de la Constitució per part del govern espanyol i els seus efectes sobre la qualitat de vida dels valencians. El PP, per la seua part, qüestiona si el govern de Puig és un risc per a l'estabilitat del País Valencià, mentre que Ciutadans incidirà en la gestió de la Conselleria de Sanitat.