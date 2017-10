Els convocants de la marxa pel finançament confien en el suport dels empresaris

La manifestació per un finançament just per al País Valencià se celebrarà dissabte 18 de novembre a les 6 de la vesprada. La marxa començarà al carrer de Guillem de Castro i conclourà al davant de les torres de Serrans, on es llegirà el manifest. Així ho ha anunciat el secretari general de CCOO-PV, Arturo León, en la roda de premsa, en què s'ha convocat "tota al societat valenciana a participar-hi".

L'acte, celebrat a la sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset, ha comptat amb la presència de representants de PSPV, Compromís, Podem, Intersindical, Sindicat Independent, la Unió, CSI-F, Unió Gremial, Escola Valenciana, la Plataforma pel Dret a Decidir i una quarantena més d'entitats.

El secretari general d'UGT, Ismael Sáez, ha recordat que "qui encara no està, no és perquè se l'excloga, sinó perquè no vol". En aquest sentit, ha assegurat que ell "apostaria perquè la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) acudirà a la manifestació". Cal recordar que CCOO, UGT i la CEV van redactar el manifest en defensa de la millora del finançament. Tot i això, la patronal s'ha desmarcat, de moment, de la marxa perquè no té el consens de tots els partits.

El PPCV no hi acudirà perquè considera que és una mobilització contra el govern de Mariano Rajoy. Tampoc no s'ha sumat Ciutadans. Aquest migdia, la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, ha recordat, però, que el partit taronja "no hi ha tancat la porta". La també líder del Bloc ha demanat per això que com més siguen els signants del manifest "més complicat serà també per a la resta de partits i sindicats dir que no a la convocatòria.