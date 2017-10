La gerent del PP espanyol nega qualsevol responsabilitat en el 'pitufeig'

La gerent del Partit Popular espanyol, Carmen Navarro, ha responsabilitzat el grup municipal de València dels seus comptes i ha defensat que la direcció estatal del partit no estava obligada a fiscalitzar-los. També ha afirmat que li consten com a autoritzats en aquests comptes l'expresident del PP de la Província de València, Vicente Betoret, i l'exvicesecretari d'organització, Juan José Medina.

Navarro, administradora general del PP en les eleccions municipals de 2011, s'ha pronunciat en aquests termes en la seua declaració, en qualitat d'investigada, al jutjat d'instrucció número 18 de València, que investiga el cas Taula derivat del conegut com a cas Imelsa.

La gerent estava citada aquest dilluns a declarar a les 11 hores. L'interrogatori ha durat un poc menys de dues hores. Ha contestat al jutge, al fiscal, al seu lletrat i a l'advocat del PP, partit imputat com a persona jurídica per les presumptes irregularitats en la campanya de l'any 2015. Després de comparéixer, ha abandonat la Ciutat de la Justícia pels jutjats de guàrdia per a evitar els periodistes que l'esperaven en la porta.

Durant la seua declaració, ha insistit que Génova no tenia l'obligació de fiscalitzar els comptes del grup municipal de València i ha al·ludit a la Llei Electoral per a donar suport als seus arguments, així com a resolucions del Tribunal Constitucional, segons ha pogut saber Europa Press.

A més, ha assenyalat que la comptabilitat es portava en el mateix grup municipal del PP i des de Madrid no s'auditaven aquests comptes. Així, a la seu central del PP no es tenia coneixement de cap tipus d'irregularitat. També ha comentat que les persones autoritzades als comptes dels populars valencians eren Betoret i Medina i ha asseverat que el partit desconeixia les donacions de 1.000 euros per part d'assessors i regidors, una pràctica coneguda popularment com a 'pitufeig'.

Aquest dilluns també estaven citades a declarar davant del jutge, en qualitat de testimonis, tres persones més, entre elles el delegat a València de l'empresa JC Decaux.