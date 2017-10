Compromís i PSOE demanaran al Congrés el retorn de la Dama d'Elx en 2018

La Comissió de Cultura del Congrés debatrà aquest dimarts ambdós proposicions no de llei de Compromís i PSOE en les quals es diu al govern espanyol que permeta el retorn de la Dama d'Elx al País Valencià perquè puga ser exposada en la localitat en la qual va ser trobada.

Des de Compromís s'exigeix que aquesta obra, que data entre els segles V i IV a. de C., abandone el Museu Arqueològic Nacional de Madrid perquè puga ser visitada pels valencians. Es tracta "d'una aspiració de la societat que és inherent als béns culturals que han sigut apartats del seu context originari", apunta la formació valenciana en el text. La coalició recorda que al costat del bust iber es troben altres béns de diferents autonomies que també s'exposen a Madrid. Una situació que consideren una "visió centralista del patrimoni" que, al seu parer, "converteix la Dama en una peça més en lloc d'un argument principal". "Com si els llocs d'origen no pogueren exhibir tals béns, promocionar-los i beneficiar-se de certa tornada econòmica", denúncia.

Les pretensions de Compromís passen perquè en els Pressupostos Generals per al 2018 s'incloga una partida per a "crear una rèplica per a Madrid i traslladar a Elx la seua Dama". Aquesta iniciativa ja es va intentar en 2017, just l'any en què es complien 120 anys des del seu descobriment, a través d'una esmena als pressupostos que no va aconseguir el suport de la cambra després del vot en contra del PP.

Una cessió temporal en 2018

Des del PSOE, també es reclama, a través d'una proposta, el trasllat de l'obra a Elx. No obstant això, els socialistes demanen començar un possible tracte amb una "cessió temporal" de la Dama a l'Ajuntament durant l'any 2018, en les mateixes condicions en les quals ja es va fer l'any 2006. Llavors, el bust va ser cedit al Museu Arqueològic i d'História d'Elx (MAHE) durant sis mesos i va ser incorporat entre les seues instal·lacions museístiques l'adaptació de la Torre de l'Homenatge del Palau d'Altamira per a albergar la Dama.

En eixe període, el MAHE va instal·lar totes les mesures de seguretat (actives i passives) i de conservació (control d'accés limitat, creació i control d'ambient atmosfèric) establides pel Museu Arqueològic Nacional, una inversió econòmica que actualment "està sense utilitzar", segons el PSOE. Però, en la iniciativa, els socialistes criden també al govern espanyol a estudiar, conjuntament amb la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Elx, la possibilitat d'una cessió permanent de la Dama d'Elx per a la seua exposició en el MAHE i proposa establir en aquest museu una subseu del Museu Arqueològic Nacional sota el nom de Museu Nacional d'Art Ibèric.