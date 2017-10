PSPV i Compromís renegocien el pacte d'Alacant en plena crisi per la imputació de l'alcalde

El PSPV i Compromís han iniciat les negociacions per a "reiniciar" el pacte de govern a l'Ajuntament d'Alacant amb l'objectiu de "veure els problemes" i tractar de "posar-los solució" des d'una mesa de diàleg i amb la mirada posada a millorar la vida de la gent i sense abordar qüestions de "càrrecs o butaques", en referència a l'alcalde socialista Gabriel Echávarri. La negociació ha començat sense Guanyar Alacant, tercer soci de l'equip de govern a Alacant, que ja ha qualificat de "menyspreu intolerable" la seua exclusió.

Al final de la trobada, celebrada a la seu Ciutat d'Alacant de la Universitat d'Alacant (UA), el portaveu de la delegació de Compromís, Natxo Bellido, ha assenyalat que s'ha abordat la situació municipal sorgida després de les dues investigacions en les quals està immers l'alcalde per a tractar de "millorar les coses", "de refundar el pacte de govern" i "de canviar les dinàmiques".

Així, ha explicat que Compromís ha plantejat "un decàleg" de propostes per a refundar el pacte de govern i ha indicat que el PSPV s'ha compromés a donar una "resposta en breu, en 24 hores". "Demà hi haurà contactes", ha avançat i espera que es coneguen "quines són les posicions i quines són les possibilitats d'arribar a acords" per a "desbloquejar aquesta crisi i amb solucions satisfactòries per a la ciutadania i per a tenir un bon govern".

Sobre aquest tema, el portaveu de la comitiva del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha exposat que es tracta "d'una forma clara per a arribar a un acord" per a governar i que, per això, s'ha començat a parlar pels punts que "uneixen" i "cohesionen" i s'ha deixat "a un marge el que divideix", uns punts que s'abordaran "en els pròxims dies". "Reiniciar un acord de govern que va ser beneficiós en 2015 per als ciutadans d'Alacant; es tracta de reiniciar-lo, de guanyar en coordinació i que els ciutadans se senten orgullosos", ha argumentat.

A preguntes dels mitjans sobre la posició de Compromís, que ha demanat en dues ocasions la dimissió d'Echávarri per a seguir en l'equip de govern, Natxo Bellido ha desvetlat que s'han emplaçat a ser "prudents" sobre les declaracions. A més, ha precisat que "cadascú està en les posicions que s'havia marcat" i ha demanat esperar a "veure si hi ha punts de trobada sobre les propostes que s'han posat sobre la taula".

Per la seua banda, sobre el seu company Echávarri, Fernández Bielsa ha demanat que es deixe "molt clar" que l'objectiu és "resetejar l'acord de govern per a millorar la vida dels ciutadans d'Alacant".

"No estem per a parlar de càrrecs i de butaques, sinó de la vida de la gent; de les polítiques de les persones que demà començarem a aplicar amb més intensitat des de l'Ajuntament i que la política sí que serveix per a canviar les coses".

Guanyar Alacant, per a més endavant

Qüestionats sobre el fet que s'ha quedat fora el tercer grup de l'equip de Govern, Guanyar Alacant, el portaveu del PSPV ha sostingut que s'han iniciat les negociacions amb Compromís perquè existeix un acord "més enllà" d'Alacant, ja que comparteixen "quasi 300 municipis."

Per la seua banda, Natxo Bellido ha subratllat que en la negociació de maig de 2015 ja va haver-hi trobades "bilaterals" entre les formacions abans de trobades a tres bandes. No obstant açò, ha incidit: "Ens posem a la disposició de Guanyar per a asseure'ns i reunir-nos quan vulguen i aquestes converses existiran amb el tercer soci".