Tots els municipis despoblats tindran una brigada de prevenció d'emergències

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat un pla per a garantir la resposta i l'acció immediata davant les emergències en les comarques valencianes afectades pel despoblament, del qual se'n beneficiaran 214 pobles. La mesura preveu la creació de diferents Unitats de Prevenció de Riscos, de quatre persones, que es constituiran a través de l'esforç conjunt entre el Servef i l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta davant les Emergències i que suposarà una inversió de 12 milions d'euros. "Seran 214 pobles els que podran acollir-se a aquestes brigades per a garantir aquesta acció de resposta immediata davant la prevenció d'emergències", ha declarat Puig, qui ha presidit la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra la Despoblació dels Municipis Valencians, els treballs de la qual s'emmarquen en l'Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), engegada pel Consell fa uns mesos.

Els treballs que realitzen aquestes unitats hauran de tenir com a objectiu principal la reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals a través d'accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d'extinció, coordinats per Emergències de la Generalitat.

El cap del Consell ha recordat que, per al govern valencià, la lluita contra el despoblament representa una de les seues "prioritats", ja que "es tracta d'un problema que genera una situació de desequilibri territorial que perjudica el conjunt de la Comunitat".

Ocupació i serveis públics de qualitat

"Anem a combatre aquesta situació per a garantir que tot el territori estiga ben desenvolupat i habitat per ciutadans en igualtat de condicions", ha manifestat Puig després de recordar que per a açò és necessari fomentar la creació d'ocupació en aquestes zones, així com uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, el cap Consell també ha fet referència a uns altres dels temes tractats en la comissió, com la creació d'un programa per a reflotar l'ensenyament en les zones rurals. "L'objectiu d'aquest Govern és que no es tanque cap col·legi més", ha indicat Puig, qui ha recordat que per a açò s'han començat a implantar en aquests centres les aules de dos anys, entre altres mesures.

Així mateix, el president ha agraït la implicació de totes les conselleries i ha insistit que es tracta d'un "projecte de govern, una estratègia comuna en la qual els diferents departaments del Consell estan vinculats". Per açò, la reunió ha comptat amb la participació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; el d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; i la d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián.

L'Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) pretén donar solució a "l'hivern demogràfic" que pateixen les comarques de l'interior donant resposta als problemes de mobilitat, educació, sanitat, serveis financers, ocupació i fiscalitat.

Mesures

Per a açò, es pretén impulsar mesures com l'aplicació d'avantatges fiscals o la discriminació positiva cap a les zones amb més risc de despoblament com l'Alcalatén, l'Alt Millars, l'Alt Palància, Ademús, la Serrania, la Valle de Confrents-Aiora, el nord-oest de la Canal de Navarrés, els municipis de muntanya d'Alacant i l'àrea de Benicadell.

Amb la finalitat d'engegar l'estratègia Avant, s'ha constituït una comissió interdepartamental amb representants de cada Conselleria per a definir i coordinar les accions, que establirà l'estratègia plurianual i el seguiment i control de les iniciatives que es duguen a terme. A més, s'obri un procés participatiu amb els agents públics i privats i l'encàrrec d'un diagnòstic rigorós a les universitats valencianes, així com la creació d'una taula de treball entre el Consell i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El procés d'aportació d'idees i propostes culminarà en el primer trimestre de 2018 amb la celebració d'un congrés contra el despoblament amb la participació d'ens locals, universitats, societat civil comarcal i experts europeus.