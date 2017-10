Xavi Castillo: el 155, el número de moda, i l'explosió del "'facherío'"

L'humorista Xavi Castillo ha produït un nou vídeo on fa un repàs dels últims esdeveniments per l'actualitat de la passada setmana. L'actor comença la seua reflexió vestit amb una màscara d'Screem i una bandera d'Espanya per a denunciar l'assetjament que va patir la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, per part d'un grup de la ultradreta i encapçalat pel líder d'España 2000, José Luis Roberto. Castillo afirma que no es tracta d'un "escrache" com van dir alguns mitjans de comunicació, sinó d'"una barbaritat, és una pel·lícula de terror".

En aquest sentit, l'humorista destaca que "estem vivint una explosió de facherío". "Vas pel carrer i trobes les cases plenes de banderes espanyoles i tu penses que ha cobrat sentit la pararula fachada". Castillo conclou la seua interpretació imitant el dictador Francisco Franco assegurant que a la seua tomba està satisfet amb els últims esdeveniments: "Lo dejé todo atado y bien atado", imita.

L'actor també fa un repàs de la situació política de Catalunya: "La crispació del procés". Castillo explica que el número 155 s'ha convertit en la xifra de moda –per l'aprovació del govern espanyol per a aplicar aquest article de la Constitució espanyola– i que ha fet que s'haja exhaurit en les administracions de loteria. L'actor també planteja què passarà si es repeteixen les eleccions i guanya la majoria independentista. "Aplicaran el 155 o el 156?", ironitza.

Així mateix, critica la celeritat amb què s'ha empresonat "els Jordis", mentre d'altres condemnats per la justícia, com ara Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarín, "estan per ahí".