Puig confia que Puigdemont farà el possible perquè no s'aplique el 155

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimarts que espera que en les "pròximes hores i dies" es faça "tot el possible" per part del president català, Carles Puigdemont, perquè no s'aplique l'article 155 de la Constitució a Catalunya, ja que creu que "encara hi ha temps" per a evitar aquesta intervenció, que "en absolut" li agrada.

El cap del Consell ha indicat que, en aquest cas, "no caben opinions personals" i ha considerat que "ningú sincerament està d'acord amb el fet que aquest article finalment es duga endavant". "Estic segur que tots pensem que el lògic seria tornar a la normalitat", ha dit. A més, Puig ha apuntat que "el raonable" en aquest moment és "restablir el marc legal, fer eleccions i diàleg".

"Esperem que en les pròximes hores i dies, encara hi ha temps, es faça el possible per part del president de la Generalitat perquè no es produïsca aquesta intervenció, que no és una intervenció que a mi en absolut m'agrade", ha apuntat el cap del Consell, qui ha advertit que "ningú" ha de pensar "que sense diàleg se solucionarà aquesta qüestió". "És fonamental que s'establisca un marc de recuperació del diàleg i de la confiança", ha demanat.

Així mateix, ha incidit en la necessitat de "superació" de les "enormes fractures" que s'estan produint a Catalunya i que estan "fent patir molt a moltes persones". "Crec que és el moment de ser més generosos tots", ha continuat. Preguntat sobre si havia mantingut algun tipus de contacte amb Puigdemont, a manera de mediador, Puig ha afirmat que "no". "Mediació no em correspon a mi, en qualsevol cas crec que cal restablir totes les vies de diàleg, totes", ha resolt.