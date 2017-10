La Fiscalia no veu delicte en les explicacions d'Oltra a les Corts dels suposats abusos a menors

La Fiscalia Superior ha arxivat la denúncia de les Germanes Terciàries Caputxines contra la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en no veure "ànim revelador" de dades de menors de Sogorb (l'Alt Palància) en la seua intervenció a les Corts Valencianes al mes de maig. Així consta en la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, que se suma a l'arxiu decretat la passada setmana per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en relació amb una altra denúncia contra Oltra pel mateix assumpte.

La denúncia de Terciàries Caputxines es referia a la compareixença que va fer Oltra a la cambra valenciana el 24 de maig, en la qual va acusar la direcció del centre de Sogorb –gestionat per les Germanes Terciàries Caputxines– de no haver denunciat un suposat cas d'abusos sexuals per part d'un educador cap a una menor, un fet investigat per un jutjat des de setembre del 2006. En la seua intervenció, va dir que l'educador va ser "company" en l'ajuntament de Sogorb de l'actual president del PP a la demarcació de Castelló, Miguel Barrachina, i va explicar que va ser una professora de l'Escola de Persones Adultes (EPA) la que el 25 de febrer del 2016 va comunicar a la Direcció territorial el possible cas d'abusos sexuals al centre.

Aquesta última entitat va presentar una denúncia en la Fiscalia Provincial de València contra Oltra després de la seua intervenció per presumptes delictes de revelació de secrets així com contra el dret a l'honor. Li atribuïen, així mateix, suposats delictes de descobriment, de calúmnies i d'injúries amb publicitat. El ministeri públic valencià va remetre l'escrit a la Fiscalia Superior, per qüestió de competència, i des d'aquest departament es van obrir diligències d'investigació penal.

Després d'estudiar la denúncia, el primer que aclareix la Fiscalia és que Oltra va accedir "lícitament" a les dades que va exposar durant la seua compareixença a les Corts com a conseqüència del seu càrrec de vicepresidenta i consellera. A més, concreta que les declaracions que va realitzar Oltra es van efectuar en el marc de la dialèctica parlamentària i en el si de la cambra valenciana contestant a les diputades del PP, María José Catalá i Isabel Bonig, de l'oposició.

Quant al fons de l'assumpte, la Fiscalia realitza una sèrie de consideracions. En primer lloc, en relació amb el nom de 'Francisco', que va donar Oltra per a referir-se al treballador denunciat per possibles abusos contra menors, el ministeri públic assenyala que "no mereix cap consideració jurídica aquesta manera d'identificar una persona contra la qual s'adreça un procediment penal per abusos de menors, coincidisca o no amb el seu nom real i amb la seua professió". Aquesta manera de procedir, agrega el ministeri públic, "no revela res" i es considera que és "evident" que dins del centre, amb independència del nom de pila que se li pose, "difícilment és imaginable que existisca cap persona que desconega l'ocorregut i a qui han acomiadat". Per altra banda, "fora del centre, el nom de 'Francisco' no diu res", postil·la. En segon lloc, respecte a un altre nom que va donar Oltra: 'Sergio', el d'un dels menors del centre, la Fiscalia indica que "per a una millor comprensió de l'absència d'ànim revelador en la denunciada és suficient de veure la transcripció de la seua intervenció en la qual manifesta que tots els noms que va a dir són inventats;és més, quan es refereix per primera vegada a 'Sergio' diu 'Pedro'".

Així, el ministeri públic estima que els comportaments atribuïts a Oltra disten de les exigències del tipus penal de revelació de secrets per autoritat o funcionari públic.

Calúmnies i injúries

D'altra banda, quant a les calúmnies i injúries, la Fiscalia adverteix que no vol pensar que la institució denunciant es referisca a la descripció que realitza Oltra de la conducta desenvolupada pel treballador contra el qual la Fiscalia va presentar denúncia per abusos sobre menors i que entenga que estiga atemptant contra l'honor de la persona denunciada. "Açò, al nostre entendre, no mereix més comentari", postil·la. Si es refereix –continua el ministeri públic– a les conductes desenvolupades per la resta de treballadors del centre, "en aquest cas mai se'ls identifica 'nominatim' amb nom i cognoms i simplement es descriuen conductes com a resultat de la Inspecció que ha donat lloc al trasllat dels menors", assenyala.

Per tot, conclou Fiscalia: "L'actuació d'Oltra en la compareixença davant les Corts el passat 24 de maig va ser en l'exercici regular de les seues funcions dins d'elles i per a la formació de la voluntat de la càmera".