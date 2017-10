Caixabank mantindrà la seu social a València de manera indefinida

El trasllat de la seu social de Caixabank a València "no és temporal". Ho ha confirmat el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, durant la roda premsa de presentació dels resultats del tercer trimestre, celebrada per primera vegada a la capital del País Valencià. L'acte, de fet, s'ha celebrat a la històrica seu del Banc de València, al carrer Pintor Sorolla.

"El Consell d'Administració no va dir en cap moment que es tractara d'un trasllat temporal", ha repetit fins a quatre vegades el número 2 del banc, qui també ha negat que la decisió es produïra per les pressions del govern espanyol o com a conseqüència d'una presa de postura política de l'entitat respecte del procés independentista de Catalunya.

"És una decisió exclusivament tècnica, per a protegir els interessos dels clients i dels treballadors. I, evidentment, és una decisió de Caixabank", ha afirmat taxativament Gortázar. El directiu no ha volgut quantificar la fuita de dipòsits que es va produir arran del referèndum de l'1 d'octubre, un fenomen que, segons ha assegurat, "s'ha moderat, estabilitzat i revertit" al llarg dels darrers dies.

Gortázar ha limitat els efectes del canvi de seu social a València a les reunions del Consell d'Administració i les convocatòries de la Junta General d'Accionistes, sense cap més trasllat de departaments o del personal que actualment opera a Catalunya.

El conseller delegat ha volgut tranquil·litzar els clients que estan traslladant els seus comptes de Catalunya a altres oficines de Caixabank al territori espanyol i s'ha posat com a exemple en afirmar que dorm "tranquil" i que no pensa moure els seus diners de la sucursal de l'avinguda Diagonal de Barcelona on està dipositat, segons ha dit, tot el seu patrimoni financer.