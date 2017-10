Ciutadans confirma que no acudirà a la manifestació pel finançament perquè hi és subjacent el "Madrid ens roba"

Ciutadans (Cs) no assistirà a la manifestació per la reforma del finançament convocada per al pròxim 18 de novembre a València, en considerar que aquest és un tema que s'ha de reivindicar des de les institucions i no després d'una pancarta. "Escalfar l'ambient entre les autonomies i el govern (espanyol) no és bona estratègia. Ja hem vist que no aporta res de bo", ha explicat la seua portaveu a les Corts, Mari Carmen Sánchez, qui adverteix que, "amb el famós 'Madrid ens roba', poc negociaràs amb Montoro".

En una trobada amb els mitjans, Sánchez ha indicat que el manifest que reclama eixa reforma del finançament autonòmic sí que el signen però que "un altre tema és la manifestació", davant de la qual adverteix que ja s'ha vist en les últimes setmanes que "no aporta res de bo enfrontar les comunitats autònomes amb el govern central" i "escalfar l'ambient".

Per això, la síndica de Ciutadans ha reiterat al Consell que estarà al seu costat en la reivindicació de fons, però sempre des de les institucions per a "no tibar més l'ambient" al carrer.

La patronal hi dubta

El president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha defensat que cal "continuar parlant i negociant" amb el govern espanyol la reforma del finançament, encara que "sense perdre de vista" que la manifestació convocada el 18 de novembre a València per un Finançament Just "està ací".

Així ho ha manifestat abans d'assistir a la inauguració de l'exposició del 80 aniversari de València, capital de la República sota el lema Un món sense cadenes. UGT en la València Republicana, 1931-1933. Navarro ha assegurat que la CEV continua "en la mateixa línia de treball", atés que van demanar una reunió amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

El president de la CEV ha defensat que aquesta organització "sempre" farà "el que haja de fer per l'interés general de la Comunitat Valenciana" i ha recordat que encara tenen "dues juntes de govern" i que poden "prendre decisions fins al 18 de novembre". "La CEV farà tot el que haja de fer en honor de l'interés general de la Comunitat Valenciana, dels ciutadans i de les empreses. Tenim temps per a prendre decisions", ha ressaltat.

Preguntat sobre si els empresaris han canviat de postura respecte a la seua participació en aquesta marxa, ha afirmat que "la postura és l'originària" i ha assenyalat que li agradaria que hi haguera "unanimitat".