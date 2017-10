El llibre valencià es fa fort a la plaça de l'Ajuntament

La Plaça del Llibre va arribar per a quedar-se. La iniciativa, que va sorgir del sector l'any 2013 i sense cap tipus d'ajuda de les institucions públiques, celebra la seua consolidació en la cinquena edició, que tindrà lloc de l'1 al 5 de novembre i per segon any consecutiu a la plaça de l'Ajuntament de València. Un espai que ha donat a aquest punt de trobada entre lectors, autors, editors i llibreters la possibilitat de fer visible el llibre valencià i en valencià, guanyar l'espai públic –barrat o vetat per l'administració sota el governs del PP–, enfortir la col·laboració entre les diferents institucions i obrir el ventall d'activitats que s'ofereixen a la ciutadania.

"Hem conquerit la plaça de l'Ajuntament i el carrer per a fer visible el llibre en valencià. I hem fet possible que la ciutat identifique la Plaça del Llibre amb la tardor i amb un espai més per a gaudir de la lectura", va exposar Manuel Romero, secretari de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) organitzadora de la present edició juntament amb la Generalitat Valenciana, amb la col·laboració, entre d'altres, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l'Ajuntament de València, les Biblioteques Municipals de València, Escola Valenciana, la Xarxa Vives d'Universitats i amb el suport de les universitats públiques valencianes, a més de les editorials i llibreries participants.

En aquest sentit, la vicepresidenta de l'AELC, Gemma Pasqual, va recordar que hi havia la necessitat de tindre un esdeveniment com la Setmana de Llibre en català organitzada a Barcelona al voltant del plaça de la catedral. "Ara podem dir que tenim consolidada la nostra setmana i, a més a més, al lloc més emblemàtic de la ciutat. Així aquest indret serà el centre de la cultura de tots els valencians", va dir l'escriptora d'Almoïnes.

Prova de la trajectòria creixent i de la bona salut de què gaudeix la proposta, la Plaça enguany passa de tres a cinc dies i augmenta en 200 metres quadrats l'espai que allotjarà aquest gran aparador dels llibres en valencià, amb més de 600 metres linials de prestatgeries on podran trobar-se més de 5.000 títols i un ampli programa d'activitats per al públic adult, jove i infantil. De fet, per a les 22 activitats per als escolars que s'han dissenyat i que es concentran en els dos dies lectius, ja s'han inscrit 1.100 xiquets.

Anna Moner, pregonera de la Festa de l'Ambaixada de la Lectura

L'ampliació de dies i d'espai ha permés als organitzadors de la Plaça, qué té un pressupost de 50.000 euros, dissenyar un programa més complet, de manera que es presentaran 40 novetats de 20 editorials diferents. Entre els més de 60 autorsque signaran durant els cinc dies destaquen Teresa Broseta, Toni Cabo, Pepa Guardiola, Francesc Mompó, Manel Joan Arinyó, Lourdes Boïgues, Toni Mollà, Jordi Colonques, Joan Canela, Artur Heras, Núria Cadenes, Ester Vizcarra, Salvador Vendrell, Joan Arrandis, Paolo Ferrando, Fani Grande, Fina Girbés, Tona Català i Pasqual Alapont.

"Hem de cuidar els nostres autors i per això és necessari que tinguen un espai propi perquè presenten les seues obres", va destacar Romero entre les novetats d'enguany. Entre els criteris de selecció dels escriptors es troba el fet d'haver guanyat algun dels premis que s'han atorgat l'últim any. "La fira s'ha fet gran i els autors hem guanyat espai, però encara necessitem més ajuda de les institucions i sobretot més visibilització per part dels mitjans de comunicació", va advertir Pasqual alhora que manifestava la seua preocupació pels lectors adolescents. "Entre tots hem de fer possible que els més joves cresquen amb l'hàbit de la lectura", va demanar.

En aquesta línia i dins de les activitats per als més menuts, el diumenge 5 de novembre té una importància rellevant la cavalcada per la lectura, on participaran alumnes de diferents centres docents vestits com els seus personatges literaris preferits. Tancarà la cercavila el pregó pel forment de la lectura a càrrec de l’Ambaixada de la Lectura, càrrec que ostenta actualment l’escriptora i columnista de Diari La Veu Anna Moner. Una iniciativa que té com a objectiu ser una gran festa de la lectura. "Necessitem que aquest hàbit siga conegut i reconegut com una activitat socialment importat", va indicar Romero. La proposta comptarà amb la col·laboració de Teatres de la Generalitat.

Per al públic juvenil "el que estem obligats a captar", va subratllar Romero, s'ha programat la presentació de dues iniciatives de Booktubers: Els llibres de Sénia, organitzat per FULL, i Emociona't de Bromera.

D'esquerra a dreta: Nacho Larraz, Toni Gisbert, Gemma Pasqual, Carmen Amoraga, Manuel Romero i Dolors Pedrós. / DIARI LA VEU

També cal ressenyar la participació per segona vegada de les Biblioteques Municipals de València, dependents de la regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament, que organitzaran, entre altres activitats, un encontre de bibliotecaris de la xarxa municipal amb l'objectiu de fer una selecció de títols entre els llibres exposats, que serà adquirida per les biblioteques municipals, així com una biblioteca infantil impulsada i supervisada pels bibliotecaris municipals, que funcionarà al recinte firal perquè els xiquets que visiten la Plaça puguen consultar i gaudir dels llibres i la lectura. Així mateix, enguany també s'ha iniciat la col·laboració amb l'EAPN, la Xarxa per la inclusió social per a donar un accés prioritari als xiquets a l'hora d'inscriure'ls en les activitats programades.

Així mateix, per primera vegada participa la Xarxa Vives d'Universitats, que comptarà amb un espai especial. Aquesta xarxa promou les publicacions de les 22 universitats membres i gestiona el portal d’informació i venda electrònica de les publicacions universitàries e-BUC. Dins de la participació de la Xarxa Vives destacarà la col·laboració de les universitats públiques valencianes –Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València i Universitat d’Alacant– , així com de la Universitat de Barcelona.

Homenatge a Fuster i premis a Marc Granell i Capella de Ministrers

Entre els actes programats cal destacar la vesprada del dijous 2 de novembre, que es dedicarà per complet a Joan Fuster amb motiu del 25 aniversari del seu traspàs, on es presentaran els llibres col·lectius Nosaltres, el fusterians,Nosaltres, les fusterianes, La improbable vida de Joan Fuster, així com l'exposició 'Alfaro-Fuster'.

L'esdeveniment també lliurarà per quart any consecutiu els Premis de la Plaça del Llibre durant el ja tradicional sopar. Aquests guardons tenen com a finalitat reconèixer persones i entitats que han destacat per la seua trajectòria literària i la seua tasca de difusió del llibre i la lectura. Enguany, el Premi a la Trajectòria Literària Plaça del Llibre 2017 és per al poeta valencià Marc Granell, amb una llarga i reconeguda trajectòria amb poemaris com Llarg camí llarg, Versos per a Anna o Tard o d'hora.

El Premi Difusió Plaça del Llibre 2017 és per a Capella de Ministrers, la formació valenciana especialitzada en música antiga i barroca creada per Carles Magraner fa ara 30 anys i que s'ha dedicat a difondre mitjançant la música els gran autors i obres de la literatura, com ara Ausiàs March, Ramon Llull, Joanot Martorell o la lírica trobadoresca, entre d'altres. Com en edicions anteriors, les activitats programades es tancaran cada dia amb una actuació musical amb el suport del Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de València.

Per part de l'AEPV, la seua presidenta, Dolors Pedrós, va destacar el paper fonamental de la Plaça per a la dinamització del sector. "Hem crescut amb el pas dels anys i, a excepció d'Andorra i haurem de fer un pensament perquè s'hi incorpore, tenim representació d'editorials de tot l'àmbit lingüístic", va indicar, alhora que també va ressaltar la necessitat de millorar els índexs de lectura valencià.

De la seua banda, Nacho Larraz, president del Gremi de Llibrers de València, va emmarcar la trobada en la celebració del 40 aniversari del gremi, un projecte que es va iniciar amb idea que "el llibre és el principal prescriptor de lectures". Des d'aquesta perspectiva, Larraz va insistir en la "peremptòria" necessitat perquè la Plaça del Llibre continue i es mantinga al seu emplaçament actual. "La Plaça és l'extensió de les llibreries i ens permet compartir les nostres prescripcions amb tota la ciutadania", va dir.

A l'acte de presentació, celebrat en el Dia de les Biblioteques, també va assistir la directora general del Llibre i Patrimoni, qui va confiar que trobades com aquestes servisquen per a revertir els "tristos índexs" de lectura dels valencians i per a aconseguir una "societat més crítica i més forta".