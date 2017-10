El Congrés demana al govern espanyol la cessió permanent de la Dama d'Elx

La Comissió de Cultura del Congrés ha demanat al govern estatal que estudie la cessió permanent de la Dama d'Elx a la ciutat en la qual va ser trobada. Una resposta afirmativa de l'executiu presidit per Mariano Rajoy suposaria que la talla abandone el Museu Arqueològic Nacional a Madrid i siga exposada al Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE).

El text votat, transaccionat entre PSOE i Compromís, que havien presentat sengles iniciatives sobre aquesta matèria, insta el govern espanyol a estudiar, en primera instància, una cessió temporal de la Dama a Elx durant l'any 2018, complint les condicions que es van pactar el 2006 per a una cessió similar. Aquell any, la Dama d'Elx es va exposar al MAHE durant sis mesos i es va incorporar entre les seues instal·lacions museístiques l'adaptació de la Torre de l'Homenatge del Palau d'Altamira per a acollir la Dama. Durant eixe període, el MAHE va instal·lar totes les mesures de seguretat (actives i passives) i de conservació (control d'accés limitat, creació i control d'ambient atmosfèric) establides pel Museu Arqueològic Nacional.

La proposta també demana que el MAHE es convertisca en una subseu del Museu Arqueològic Nacional, amb l'objectiu final de procedir a la cessió permanent de la talla al centre. A més, demana a l'executiu l'impuls d'un programa adequat per a "la convenient recerca científica del context estratigràfic en el qual es va produir la troballa, per a ampliar coneixements sobre l'època i el lloc del mateix".

"Inassumible"

Els partits defensors d'aquesta proposta, PSOE i Compromís, han comptat amb el suport d'Units Podem, mentre que PP i Ciutadans han decidit votar en contra. Després del seu vot, els populars han al·legat que no podien donar el seu vistiplau a aquesta mesura sense "trencar la universalitat" que li dóna a la Dama d'Elx seguir pertanyent al Museu Arqueològic Nacional.

Per la seua banda, Ciutadans ha assenyalat que si s'haguera votat per punts haurien donat suport a tots excepte, precisament, al de la cessió permanent de l'obra d'art. El portaveu de cultura de Cs, Félix Álvarez, ha indicat que el trasllat del bust a Elx és "inassumible" per al seu partit.