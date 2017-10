Cultura demana multiplicar per dos les ajudes als festivals de cinema per al 2018

L'Institut Valencià de Cultura (IVC), a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, està treballant perquè a curt termini el pressupost total de 60.000 euros que destina la Generalitat per a les ajudes per concurrència competitiva dels festivals de cinema que tenen lloc al llarg del territori valencià es multiplique per dos per a la convocatòria del 2018. Així ho va anunciar aquest dimarts el director general de l'IVC, Abel Guarinos, durant la presentació de la 3a edició del Festival de Cinema Ciutadà Compromés que organitza l'Associació Ciutadana i Comunicació (ACICOM).

Les diferents convocatòries d'ajudes del 2016 ja va experimentar un augment de pressupost respecte a les aprovades el 2015 durant l'últim tram de la legislatura on governava el Partit Popular. Tanmateix, la destinada a subvencionar la celebració de festivals de cinema s'havia quedat fins ara pendent, ja que d'alguna manera, les primeres urgències demanaven que creixeren i s'agilitzaren les ajudes més enfocades a la producció i creació en les diverses modalitats que configuren l'IVC: música i cultura popular, audiovisual i arts escèniques.

Al fet de quedar pendent aquest augment pressupostari destinat a ajudar econòmicament els festivals de cinema valencians cal afegir que el ventall de certàmens centrats en l'audiovisual ha crescut i, per tant, s'han multiplicat els candidats a obtindre una aportació econòmica de la Generalitat per a l'organització d'aquests. És per això que la intenció de la conselleria juntament amb l'IVC és que aquesta xifra de 60.000 euros es multiplique per dos per a la convocatòria del 2018, va assegurar Guarinos. De moment, però, la petició ha estat traslladada als departaments del govern valencià que tracten les finances públiques.

Si ens remuntem a l'any 2014, la Generalitat destinava 20.000 euros a ajudes a Activitats i Festivals de cinematografia. Aquell any deu festivals van acabar rebent ajudes mentre que onze van quedar exclosos per diversos motius. En l'any 2015 la convocatòria d'ajudes va ascendir als 60.000 euros i va rebre 26 sol·licituds de les quals a vint se'ls va atorgar una ajuda econòmica, cinc no en van rebre i una en va renunciar. Fins a 19 sol·licituds d'ajuda van concórrer en la convocatòria de subvencions a la producció de festivals de cinema el 2016, dels quals setze van obtindre subvenció. En aquest 2017, la xifra de festivals de cinema aspirants a rebre una subvenció es va situar en 28, dels quals 11 s'han vist beneficiats i 17 no van obtindre cap subvenció. El creixement de participació del 2016 al 2017 representa una pujada del 32%.

En qualsevol cas, va emfatitzar aquest dimarts el director general de l'IVC, l'objectiu que ja s'ha plantejat a les administracions competents és treballar sobre aquesta millora en la dotació econòmica per a assolir els 120.000 euros de manera prioritària.