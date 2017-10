Fiscalia demana que s'arxive la causa contra Tauroni per l'ús d'un ordinador a Picassent

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 21 de València que arxive la causa oberta contra l'empresari Augusto César Tauroni per l'ús d'un ordinador amb connexió a internet des del centre penitenciari de Picassent, ja que s'ha acreditat que només el va utilitzar per a crear un compte de Skype amb què va mantindre converses amb altres persones, però no per a ocultar el seu patrimoni per a evitar responsabilitats civils.



Aquesta decisió es produeix sobre la base d'un informe policial que acredita que Tauroni, a la presó per la peça principal del conegut com cas Cooperació, no va utilitzar internet des de la presó per a fer moviments de diners, segons ha pogut saber Europa Press. Segons aquest informe, l'empresari –condemnat a sis anys de presó pel desviament d'ajudes de la Generalitat al Tercer Món– es va crear un compte de Skype i va mantindre converses amb diferents persones, però no va realitzar cap tipus de moviment bancari.



Es tracta de la quarta peça del cas Cooperació. La primera ja va ser jutjada i amb resultat condemnatori per als acusats. La segona i la tercera estan relacionades amb altres fraus en subvencions i es continuen instruint. I la quarta feia referència a l'ús de l'ordinador que va fer Tauroni des de presó. Aquesta peça es va obrir el passat mes de març. Tauroni comptava amb una autorització per a utilitzar un ordinador de Picassent, de la Unitat Docent, per a facilitar-li l'estudi de la documentació que en format electrònic –pel seu elevat volum– s'havia incorporat al cas Cooperació.



Aprofitant el trasllat de l'empresari a un mòdul diferent de la presó, es va fer una revisió a l'ordinador portàtil i es va descobrir que era possible connectar-se a internet i que s'havia utilitzat l'accés a la xarxa existent en la Unitat Docent.

Després de conéixer-se aquest fet, el fiscal va demanar una investigació per veure si Tauroni havia manejat des d'aquest ordinador els seus comptes en l'estranger o havia donat instruccions a tercers sobre la disposició del seu patrimoni.

Així mateix, va al·legar que Tauroni és un expert informàtic i que una de les línies de recerca que se segueixen en la causa és si el seu patrimoni als Estats Units prové d'adquisicions relacionades amb els beneficis dels delictes de malversació i frau de subvencions que se li imputen.

El fiscal, després del resultat de les recerques policials, ha demanat que s'arxive la causa.