El govern català anuncia accions legals contra el 155

El govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat un seguit d’accions legals arran de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola per part de l’Estat. El portaveu de l’executiu, Jordi Turull, ha explicat que, d’una banda, es presentarà un conflicte de competències al Tribunal Constitucional, un recurs d’empara a la mateixa instància per part del president de la Generalitat i un contenciós administratiu per a demanar la nul·litat de l’acord del Consell de Ministres sobre el 155 amb petició de mesures cautelars. A més, cada conseller presentarà també el seu recurs per la via administrativa per a intentar frenar el seu cessament.

Turull ha detallat que s’engeguen totes aquestes accions legals sense massa "esperança" que la justícia espanyola done la raó al govern català, però amb la clara voluntat "d’esgotar totes les vies internes per a poder recórrer després a instàncies internacionals".

El portaveu no ha volgut donar detalls sobre els plans del president i l’executiu per a fer front a l’aplicació del 155. En aquest sentit, ha garantit que el govern català acordarà "una resposta política conjunta" a les mesures impulsades per l’Estat que serà pactada amb els grups parlamentaris i les entitats independentistes.