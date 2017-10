El Festival de Cinema Ciutadà Compromés aposta pels 'youtubers' socials

El Festival de Cinema Ciutadà Compromés organitzat per l'Associació Ciutadana i Comunicació (ACICOM) celebra aquest any la seua tercera edició. Ho fa amb novetats i consolidat, després de mostrar-se com una alternativa a l'audiovisual comercial i mainstream. El certamen, però, tracta de seguir fil per randa la filosofia del col·lectiu que l'impulsa, és a dir, apropar a la societat un seguit de nutrients per a completar la dieta mediàtica dels valencians.

Tal com va defensar aquest dimarts el president d'ACICOM, José Ignacio Pastor, durant la presentació del festival, aquesta edició destaca pels 57 projectes audiovisuals que s'exhibiran en les 27 sales implicades entre el 25 d'octubre i el 21 de novembre. La secció oficial comptarà amb la participació de 48 films. A més, aposta per la deslocalització del certamen, de manera que el porta "més enllà del centre de València" i, fins i tot, fa un exercici de vertebració del territori culturalment, com va destacar la presidenta del jurat i vicepresidenta d'ACICOM, la periodista Emilia Bolinches. Així, el festival tindrà lloc, a més de a València, a poblacions com el Port de Sagunt, Elx, Montserrat i Aras de los Olmos.

D'entre la programació cal assenyalar el cicle de huit cintes dedicades a la memòria històrica que es projectaran als refugis antiaeris de l'IES Lluís Vives i de l'Ajuntament de València. Entre altres activitats, la programació preveu una ruta nocturna per la València Republicana i una ruta literària per la València de Juan Gil Albert. La gala de lliurament dels set guardons de la secció oficial tindrà lloc al Teatre de la Societat Coral el Micalet el 21 de novembre.

'Youtubers' amb tarannà social

Una de les novetats més destacades és la sessió dedicada als youtubers que acollirà del Centre Octubre. No serveix qualsevol, els que fan de Fernando Esteso o Andrés Pajares traslladat a les xarlotades del segle XXI no compleixen amb la funció social que busca el festival, va explicar el responsable de la secció oficial, Carles López. Això no obstant, "els joves consumeixen l'audiovisual d'altra manera", va explicar López, ja que actualment existeix un "youtuberisme que preveu una gramàtica visual completa", va afegir.

Hi ha entre els canals de Youtube, gent que vol fer caixa fent el que calga davant d'una càmera, però hi ha un conjunt de youtubers socials, a més a més joves, que, sense deixar de vegades de parlar de certes vanalitats, tracten qüestions més reflexives al voltant de la sexualitat o el racisme. Dins d'aquest camp, també n'hi ha de valencians i aquest són els que el festival vol portar per a conèixer el seus testimonis, per a saber què fan i què expliquen; en què consisteix ser youtuber per a ells.