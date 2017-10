Podem avisa al Consell que no té assegurat el seu suport als pressupostos

El grup parlamentari de Podem en les Corts ha criticat aquest dijous la "descoordinació" que hi ha entre Hisenda i la resta de conselleries per a incloure les seues prioritats en els pressupostos de la Generalitat del 2018. Per això, ha advertit que "hui" no està "en disposició de dir que hi haja un acord" ni de mostrar-se "favorable" a l'aprovació dels comptes.

Així ho ha indicat el secretari general de Podem i síndic de la formació, Antonio Estañ, en una roda de premsa, després de mantindre una reunió amb el Consell per a abordar els comptes de l'executiu valencià per al pròxim exercici. L'han acompanyat la secretària de Programa i Polítiques, Rocío Segura, i els diputats de la formació en les Corts, Beatriu Gascó i David Torres.

Estañ ha mostrat "la seua preocupació" per la falta de concreció del Consell en algunes mesures que plantegen perquè, encara que ha admés que "hi ha avanços", els veu "insuficients". De fet, ha manifestat que té la sensació que es vol "guanyar temps" durant el procés que duren les negociacions.

Al seu judici, el problema radica en una "falta de comunicació" entre les parts i en "una falta de valentia per a prendre decisions" per part de "certs sectors del Consell", ja que ha subratllat que es tracta de mesures "modestes" que no suposen una gran despesa econòmica, uns 300 milions d'euros per a mesures previstes en l'Acord del Botànic.

No obstant açò, el secretari general de Podem a la Comunitat ha mostrat la "predisposició total" de la seua formació a donar suport als comptes i ha indicat que encara queda "temps suficient" per a tancar un acord la setmana que ve, quan s'aprovarà el pressupost.

Sense el visiplau del Consell

En concret, entre les propostes que Podem exigeix incloure i que "no compten amb el vistiplau del Consell" estan, en matèria d'educació, oferir hora i mitja diària d'activitats extraescolars per a xiquets de fins a 14 anys; la gratuïtat d'aules de dos anys i un increment de personal tècnic i de recursos per a tramitar l'eliminació de barracons, segons ha explicat Segura, qui ha lamentat que després de la reunió d'aquest dijous, aquestes qüestions "no s'han tancat".

Pel que fa a Sanitat, la formació sol·licita ampliar l'accés a medicaments a persones que no arriben al salari mínim interprofessional, mentre que en Habitatge proposa augmentar la partida per a les ajudes de lloguer i ampliar el parc públic d'habitatge per a fomentar 1.000 lloguers socials l'any.

Per la seua banda, Gascó ha lamentat la "falta de concreció" del Consell en assumptes del sistema de reciclatge SDDR, que és "l'única alternativa viable al sistema actual, que no és efectiu".

Taxa turística

El també diputat David Torres ha recordat que una de les prioritats de la formació és la implantació d'una taxa turística, semblant a la catalana, on els ingressos es destinen a la lluita contra els apartaments turístics il·legals i la precarietat laboral del sector. Torres ha anunciat que presentaran una esmena que la incloga.

No obstant açò, ha puntualitzat que s'està intentant arribar a acords pel que fa al disseny d'aquest impost i ha recordat que la seua proposta planteja que siga d'entre cinquanta cèntims i dos euros per nit, encara que es podria augmentar la quantitat en hotels de tres i quatre estrelles, durant una setmana d'estada i els dies següents exempts.