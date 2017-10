La policia protegeix unes 9.000 dones víctimes de la violència contra la dona

Un total de 8.758 dones reben atenció o protecció policial al País Valencià dins del Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere i hi ha 131 polseres telemàtiques actives per a garantir les mesures d'allunyament, segons les dades aportades aquest dimecres per la Delegació del govern, que ha destacat que 81 municipis de l'autonomia s'han incorporat al VioGen, eina de coordinació per a atendre i protegir les víctimes "de forma efectiva".

El delegat del govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha participat aquest dimecres en el 'Seminari policial, jurídic i social sobre primeres actuacions en matèria de violència de gènere i sexual', organitzat per la Prefectura Superior de Policia.

En el seminari han participat la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Pilar de l'Oliva; el fiscal superior en funcions, Gonzalo López Ebri; el director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel; i el cap superior de Policia, José Javier Cuasante, segons ha informat la Delegació del govern.

Durant la seua intervenció, el delegat del govern ha destacat el "paper fonamental" que deu desenvolupar el pacte d'Estat contra la violència contra la dona per a atallar aquest problema. "El govern ha impulsat un acord sense precedents i ha unit tots els grups sota un gran pacte. Ha de ser la nostra arma per a combatre el terrorisme masclista", ha defensat.

Amb una dotació de 1.000 milions d'euros en cinc anys, el pacte d'Estat inclou mesures com la formació especialitzada en violència, que és obligatòria i avaluable per a obtenir el títol, en carreres sanitàries, judicials, policials i educatives, així com mitjans físics i humans als jutjats de violència contra la dona i una policia especialitzada 24 hores.

El delegat ha agraït a la Policia Nacional la celebració d'aquest seminari que, durant tres dies de treball, tractarà el problema de la violència contra les dones des de diferents prismes.

"És important que treballem junts i coordinats de cara a trobar i planificar estratègies i mesures eficaces", ha afirmat Moragues, qui ha assenyalat que l'educació ha de ser un "pilar estratègic" per a la prevenció de qualsevol tipus de violència entre els xiquets i, especialment, entre els joves.

Xarrades informatives als col·legis

La violència contra la dona va ser la temàtica de xarrades més sol·licitada el passat curs escolar dins del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns, una iniciativa del govern de l'estat espanyol mitjançant la qual les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han impartit un total de 2.183 xarrades informatives sobre aquesta temàtica.

Moragues, que ha fet esment de les víctimes, ha recordat que la Delegació per a la Violència de Gènere ha rebut enguany 31,7 milions d'euros, un 25% més que en 2016, i ha animat els municipis amb Policia Local a unir-se al sistema VioGen, al qual ja s'han incorporat 81 localitats del País Valencià.