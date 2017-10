Compromís exigeix a Foment "dignitat" per al País Valencià i que elimine els peatges en l'AP-7

La diputada de Compromís Marta Sorlí ha exigit aquest dimecres al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, un tracte just per al País Valencià i infraestructures dignes, ja que actualment compta amb trens que, segons la coalició, són una "vergonya" i carreteres que resulten "un perill per a la integritat física". A més, ha demanat que no es renove la concessió de l'AP-7 i que el govern espanyol retire els peatges en aquesta autovia, ja que està "més que amortitzada".

"Els valencians volem un tracte just. En 2016, els beneficis de l'AP-7 van ascendir a 114 milions d'euros, que van eixir de les butxaques dels valencians i van anar a parar a les butxaques de les grans empreses. Tot això mentre es rescaten radials a Madrid. Les autopistes deficitàries de Madrid les paguem tothom", ha etzibat Sorlí al ministre de Foment.

La diputada valenciana ha recordat que Abertis proposa "peatges blans" i el portaveu del PP en la comissió de Foment ha parlat de "peatges de manteniment" per a l'AP-7, a la qual cosa De la Serna ha respost que Foment no té previst ampliar el termini de concessions i, quan finalitze el contracte, aquesta gestió passarà a l'Estat; llavors, "el govern prendrà la decisió oportuna".

De la Serna ha descartat el tracte injust al territori valencià i ha respost la diputada de Compromís amb un reguitzell de licitacions i obres engegades al País Valencià enguany. Després de recordar l'inici d'obres a la variant de la Font de la Figuera o al port de Querol, entre uns altres, ha conclòs: "Considera vostè de debò que aquest govern està duent a terme un tracte injust a la seua comunitat autònoma?".

Per la seua banda, Sorlí ha denunciat "trens de vergonya", carreteres "que són un perill per a la integritat física" i que projectes com el Corredor Mediterrani o l'AVE a Castelló s'hagen convertit en "un enigma".