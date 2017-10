Centenars d'entitats convoquen una manifestació a València per dir 'no' al feixisme

Més de dues-centes entitats han convocat per al pròxim dissabte 28 d'octubre la manifestació 'Contra el fexisme i per les llibertats', lema amb què es vol donar una resposta "massiva, unitària, plural i transversal" a les agressions feixistes, masclistes i xenòfobes patides el passat 9 d'Octubre. Les entitats impulsores de la manifestació entre les quals Arran, Endavant, Podem, Esquerra Unida del País Valencià, Intersindical Valenciana, CGT, CNT, COS i Escola Valenciana consideren necessari que la societat valenciana no es mostre indiferent davant d'aquestes agressions i tampoc davant d'altres que s'han produït recentment al llarg del País Valencià, així com l'ocupació dels carrers de la ciutat de València el proper dissabte.

Així, les entitats convocants fan una crida a la societat valenciana a acudir a la manifestació i a treballar cada dia per a combatre el feixisme i la xenofòbia i per a denunciar públicament aquelles entitats i persones que promouen l'odi i la violència en qualsevol àmbit de la societat. Carles Urtubia i Dèlia Martí, portaveus de la plataforma convocant han subratllat que no tenen "por" a què puguen reproduir-se agressions com del passat 9 d'Octubre. En aquest sentit, han explicat que no s'ha demanat a les forces de segurerat cap dispositiu especial. "Hem demanat l'autorització corresponent i comunicat el que es demana", ha indicat Urtubia.

L'anticatalanisme, un detonant per activar el mecanisme d'odi

La manifestació, que eixirà de la plaça de Sant Agustí i finalitzarà en la plaça d'Amèrica en un itinerari semblant al que havia d'haver-se realitzat la Diada i que va ser rebentat per la ultradreta, ha estat presentada en una roda de premsa a la Societat Coral el Micalet per portaveus que han informat sobre els motius i les qüestions tècniques de la manifestació i han llegit el manifest unitari. En aquest es diu que "el passat 9 d'Octubre, en la manifestació per la Diada Nacional del País Valencià –convocada cada any des de 1977–, el feixisme, aparentment latent els darrers anys a València, es va fer brutalment visible". I afegeix: "L'alarmant impunitat amb què van insultar, vexar ('puta', 'guarra', 'golfa' o 'gorda'), amenaçar ('¡os vamos a matar!'; 'aneu-se'n a Catalunya!' o '¡mañana nos vemos en el trabajo!') i agredir totes les persones que ens trobàvem a sant Agustí o en altres punts de la manifestació necessita de la complicitat d'un Estat i dels seus cossos policials, així com de determinats mitjans de comunicació. Uns assenyalen i altres actuen. Així, aprofitant el context polític generat arran de la situació a Catalunya, l'anticatalanisme va ser detonant i excusa per a activar el mecanisme de l'odi. Odi al diferent", pot llegir-se en l'escrit que s'ha fet públic.

Per les entitats convocants, els fets del 9 d'Octubre no són un atac contra les persones que es van manifestar, sinó que "són un atac directe contra totes aquelles persones que entenem que tenim dret a viure la vida amb llibertat". "Perquè ahir vam ser nosaltres i demà pots ser tu. Per això, la indiferència mai pot ser la resposta contra el feixisme. Perquè amb la indiferència el feixisme creix, es normalitza i s'organitza", adverteixen.

A més, han assenyalat que aquesta convocatòria és només un punt de partida, un "prou" i un "recuperem els carrers". "Perquè l'antifeixisme no és qüestió d'un dia, sinó que és una pràctica i actitud diària que hem d'exercir totes des de tots els àmbits: en les nostres feines, al bar, al gimnàs, al mercat, a l'escola o institut… a tot arreu. Perquè el feixisme avança si no se'l combat", reclamen els convocants.