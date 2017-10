Conflicte a les Corts entre el PP i Oltra per la presumpta agressió sexual a una menor al centre de Bunyol

El ple de les Corts Valencianes ha començat aquest dimecres amb una discussió entre la bancada del PP i la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, al respecte d'una referència del diputat Juan Carlos Caballero a la presumpta agressió sexual patida per una xiqueta de 16 anys per part d'un company al centre de menors de Bunyol tutelat per la Generalitat.

Durant el transcurs del debat de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, Caballero ha ressaltat que la xiqueta havia patit l'agressió en un centre de gestió directa de la Conselleria i la resposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha sigut, segons el diputat del PP, "qualificar-ho com un simple conflicte entre adolescents que sempre existirà". "És lamentable", ha dit, per a agregar que aquesta llei "silencia i fa invisible la xiqueta".

Oltra ha demanat el torn de paraula i ha assegurat que era mentida que ella haguera dit "que l'agressió sexual a una dona siga un conflicte entre adolescents", per la qual cosa ha demanat a Caballero que retirara les seues paraules. "Una cosa són conflictes entre adolescents i una altra un atac masclista intolerable, de violència contra la dona, com és una agressió sexual", ha incidit, per a advertir visiblement contrariada que els populars estan "sobrepassant els límits del que és tolerable".

"Mai qualificaré una agressió sexual a una dona com a conflicte entre adolescents", ha reiterat la vicepresidenta, qui ha lamentat que els populars "vulguen baixar al fang per a desprestigiar amb mentides" el que "no poden" desprestigiar a través de la política.

Bonig: "Pijor que Catalunya"

Caballero no ha retirat les seues paraules i ha demanat la paraula per a respondre a Oltra, torn que el president de les Corts, Enric Morera, no li ha concedit, la qual cosa ha provocat una forta protesta dels parlamentaris del PP. La síndica del grup, Isabel Bonig, s'ha alçat per a assegurar sense el micròfon encés: "Açò és pitjor que Catalunya".

Durant els següents minuts, el ple ha continuat amb protestes dels diputats populars i, de fet, Morera ha cridat a l'ordre el diputat Jorge Bellver per primera vegada, motiu pel qual Bonig ha demanat objectivitat i "la mateixa vara de mesurar" amb el socialista Fernando Delgado.

Caballero ha aprofitat el seu torn de rèplica del debat de la llei per a reafirmar-se en les seues paraules a través de l'exhibició d'un vídeo del seu mòbil, que per reglament no ha pogut reproduir, en el qual podia veure's a Oltra fent declaracions als mitjans. "No sé si es reconeix", ha dit, per a concloure criticant que "xafen els drets de l'oposició" privant-los de la paraula.

La socialista Clara Tirat ha lamentat l'ús de "la mentida" i d'una agressió sexual per a justificar la negativa del PP a aquesta llei i ha afegit que li hauria agradat que, com a president de Noves Generacions del Partit Popular, "haguera sigut tan contundent per a reprovar i expulsar dirigents del seu partit, de la seua organització, regidors, quan utilitzaven en espais públics expressions i salutacions feixistes".

Caballero ha indicat que "quan l'esquerra es veu acorralada tracta de baixar al fang" i ha tret al debat el cas de l'exdirigent de Joventuts Socialistes d'Elx, "arrestat per pederàstia", ha recordat. La bancada socialista ha qualificat de "vergonya" aquesta acusació i el seu portaveu, Manolo Mata, ha indicat que el seu partit va expulsar "una persona indesitjable" mentre que el PP "protegeix feixistes".

Davant d'aquesta nova al·lusió, Isabel Bonig ha demanat torn de paraula per a recalcar que el PP "mai ha emparat figures totalitàries" de l'extrema esquerra o dreta i no van emprar el cas d'Elx per a traure rèdit polític, "com vostés sí que han fet amb les víctimes del metro". Per això, ha demanat "altura de mires".