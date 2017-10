La Fira Trovam treballarà per la normalitat d'una indústria musical que encara no té xifres definides

El Trovam Pro Weekend, la fira valenciana de la música, enceta la cinquena edició amb un cartell que aplega al voltant de seixanta concerts i un ventall de trobades professionals que seguiran abordant l'anhelada normalitat empresarial que done, si més no, per a viure de l'art dels sons conjugats artísticament. Això no obstant, la indústria musical valenciana encara no té xifres ni dades fruit d'un estudi rigorós per a saber en quina mesura s'ha avançat en matèria de drets laborals dels músics, quantitat de concerts o flux econòmic generat pel sector. S'espera que el secretari autonòmic d'Ocupació i director general del SERVEF, Enric Nomdedéu, puga avançar informació en aquest sentit en una de les taules de debat. A més, hi ha una gran expectativa per conéixer els estudis que en aquest sentit està fent un equip de la Universitat de València liderat pel vicerector de Cultura, Antoni Ariño, i un altre d'impacte turístic que està elaborant l'Agència Valenciana de Turisme.

Aquest serà el segon any que la mostra rep el suport de totes les administracions: la Generalitat, que acull el Trovam com una part fonamental per al desenvolupament del Pla Estratègic Cultural; la Diputació de Castelló; i l'Ajuntament de Castelló de la Plana, ciutat que veure nàixer la trobada i que continua sent la seu tant dels concerts com de les jornades professionals. El Trovam creix, va puntualitzar el seu director, Joan Gregori Maria, en concerts i en taules de debat i aquesta edició presenta una programació "equilibrada" on està present tota la creació musical valenciana llevat de la clàssica. A més a més, s'ha treballat amb deler la qüestió de gènere en l'escenari i en els debats, fins a aconseguir un 47% de veus i opinions femenines, va destacar Maria.

Per la seua banda, la directora de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, va assegurar que amb el treball que es duu a terme entre l'administració i els agents del sector –tots participaran en les taules redones de la fira, que també acollirà una reunió del sector musical de la Mesa de la Cultura Valenciana– "veurem resultats a curt termini", ja que s'està treballant per a abordar les necessitats d'una indústria "de la qual en viuen famílies".

Amb l'Auditori de Castelló com a centre neuràlgic, el Trovam tindrà una durada de quatre dies –del 9 al 12 de novembre– en els quals, a banda dels concerts i les trobades, destaca la celebració per segon any consecutiu de la gala de lliurament dels Premis Ovidi que atorga el Col·lectiu Ovidi Montllor.

Els problemes dels 'clàssics'

Tot i que el Trovam es coneix com a la fira valenciana de la música, els intèrprets i compositors de clàssica, en tot el seu ample espectre estètic, no tenen cabuda dins del certamen perquè "els problemes de la música clàssica no tenen res a veure amb els de la moderna", va explicar Joan Gregori Maria preguntat per aquest diari per la continuada absència. A parer del responsable de la mostra, cap certamen amb què s'emmiralla el Trovam –cal recordar que en la passada edició del Mercat de Música Viva de Vic es va presentar la nova plataforma integrada pel Trovam, el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Mediterrània de Manresa i el Fira B de les Illes– "barreja" els dos mons musicals. A més, Maria va apel·lar al pressupost "limitat" com a motiu pel qual el Trovam de moment només atén la realitat de la música popular.

Cauen les universitats

Aquesta edició, el Trovam no comptarà amb la participació de les universitats públiques valencianes. La Universitat Jaume I, que havia donat suport des del primer moment a la fira –també durant els primers tres anys en què no rebia suport de la Generalitat– ha decidit no participar per a no "contraprogramar-se" ella mateixa, ja que en les mateixes dates celebra el festival Reclam. Tot i que l'aportació des de l'àmbit universitari valencià era "poca cosa", va matisar Joan Gregori Maria, és cert que la seua presència en aquesta edició ha caigut; ara bé, va afegir el director, des del Trovam "seguim en contacte amb els màsters que es fan sobre producció musical" i, a més a més, s'espera que des de l'academicisme es concloguen els diversos estudis empírics sobre la indústria musical.

Tot esperant les dades

Una vegada acabada l'edició del 2016 i recollides les conclusions a què arribaren les taules de debat, una de les primeres accions va ser traslladar les necessitats laborals que reclamen des del sector musical al director general del SERVEF, Enric Nomdedéu. El també secretari autonòmic d'Ocupació participarà en una de les jornades per a traslladar les mesures que el seu departament va començar a treballar després de conéixer la situació de la indústria, segons va recordar la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruíz.

Tanmateix, des de la Generalitat s'esperen també els resultats, xifres i dades que atorgaran les diverses enquestes que prompte es posaran en marxa per a elaborar l'estudi sobre consum, hàbits i gustos musicals dels valencians, com va recordar el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona. Amb aquestes dades en la mà, "podrem quantificar" fefaentment en quina mesura s'ha avançat en les polítiques culturals que afecten la música en aquest cas concret. Això no obstant, Girona va emfatitzar que s'estan fent passes per a assolir la normalitat que exigeix la indústria musical valenciana que serviran per a atacar directament l'economia submergida, per a concretar els pagaments que es fan pels concerts als músics i professionals del sector, etc.

En aquest sentit, l'Agència Valenciana de Turisme també està acabant un altre estudi sobre l'impacte cultural en el turisme al País Valencià i dedica un capítol a tractar la incidència de la música en el moviment turístic, unes conclusions que el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, farà públiques durant les jornades professionals de la fira.