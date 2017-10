La banda oest de la plaça de l'Ajuntament de València serà una zona de vianants

El regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciat que una banda de la plaça de l'Ajuntament de la capital –des de l'entrada pel carrer Sant Vicent fins a la cantonada de l'edifici consistorial amb Periodista Azzati– serà per a vianants a partir d'abril del pròxim any, quan s'espera que comencen les obres de la reforma de la plaça de la Reina.



Així ho ha anunciat l'edil aquest dimecres en una roda de premsa on ha explicat que es tancarà al trànsit el final del carrer de La Pau i el tram de Sant Vicent que uneix la plaça de l'Ajuntament i la de la Reina per a facilitar l'accés dels camions que treballaran en les obres d'aquesta última.

D'aquesta manera, es procedirà a una actuació "blana" i "reversible" de forma prèvia a la reurbanització completa d'aquesta zona, que s'haurà de dur a terme en la pròxima legislatura.



Grezzi preveu que aquesta peatonalització parcial es produïsca a l'abril, coincidint amb el començament de les obres en la plaça de la Reina, encara que ha indicat que "pot ser que es faça una mica abans" per a no escometre totes aquestes actuacions "de colp".



La reforma de la plaça de la Reina "s'allargarà uns quants mesos" i això provocarà "gran afecció al trànsit en el tram final de la Pau". Per això, els vehicles es desviaran pel carrer del Poeta Querol, segons ha indicat Grezzi. Açò implica també que des del gir de la Pau cap a Sant Vicent fins a la plaça de l'Ajuntament es tallaran el trànsit i l'entrada de cotxes a aquesta plaça des del nord.

Times Square com a model

Així, el regidor de Mobilitat Sostenible ha apuntat que el consistori aprofitarà aquesta circumstància per a "guanyar espai per als vianants" en part de la plaça de l'Ajuntament, encara que amb una "actuació blana" de "urbanisme tàctic" que genere les mínimes molèsties. Per a açò, ha comentat que s'ha pres com a exemple Times Square, a Nova York, que "va marcar el camí a la resta de ciutats del món".



Per a aconseguir el resultat "més estètic" possible, l'Ajuntament convocarà un concurs d'idees d'on extrauran una proposta que supose una actuació "blana, efímera i reversible", prèvia a la reurbanització completa de la zona en la pròxima legislatura i en la qual s'implicarà la regidoria d'Urbanisme. Aquest concurs serà supervisat i comptarà amb l'"aval" del Col·legi d'Arquitectes i rl d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.