Un jutjat d'Alacant investigarà les subvencions "a dit" al poble d'un vicepresident de la Diputació

El jutjat del contenciós administratiu número 4 d'Alacant ha admés a tràmit el recurs del grup Compromís a la Diputació d'Alacant contra l'expedient administratiu per la subvenció nominativa atorgada a l'Ajuntament de Busot, municipi del qual és alcalde el vicepresident tercer de la corporació, Alejandro Morant.

La coalició, en un comunicat, ha denunciat que l'ajuda atorgada "a dit" és un "exemple clar de l'ús partidista que l'equip de govern fa dels diners públics discriminant municipis segons color polític". En un comunicat, Compromís ha indicat que la Diputació disposa ara de 20 dies per a remetre al jutjat l'expedient recorregut i que concedeix una subvenció "a dit" al vicepresident Morant per a la construcció d'un pavelló esportiu per valor de 700.000 euros.

"La petició del jutjat és el resultat de l'escrit de demanda interposat per la coalició en la seua lluita contra les subvencions a dit en la institució provincial, que són concedides per l'equip de govern del PP evitant la concurrència pública i sense estar lligades a fets extraordinaris o associades a una despesa especial, entre diversos factors amb els quals es podria estar vulnerant la llei", han destacat.

A més, Compromís ha afirmat que "és la primera ocasió que un grup polític en la Diputació engega una iniciativa semblant". La coalició pretén obtindre "una resolució contrària a la manera en què el PP gestiona aquest tipus d'ajudes, sempre amb un caràcter electoralista, i que la sentència marque un patró de comportament en una Diputació desacreditada pel que fa a la gestió dels diners públics".

La subvenció "atorga una eminència a l'ajuntament governat pel vicepresident Morant que discrimina a la gran majoria de municipis de les comarques alacantines: Busot queda eximit del 100% del pagament de l'obra, mentre que la resta de municipis que van concórrer a les convocatòries públiques per als plans d'obres i serveis de la Diputació hauran de pagar alts percentatges del cost total". "És més –continua el comunicat– aquests ajuntaments que van acudir al concurs públic i van obtindre una subvenció hauran d'estar entre dos i quatre anys per a reclamar subvenció de qualsevol tipus, situació que no afecta a Busot", han criticat.

La subvenció a l'Ajuntament de Busot (770.000 euros) és una de les quatre ajudes nominatives atorgades per l'equip presidit per César Sánchez a un diputat del PP en els últims mesos, segons han exposat des de Compromís. La resta són una per a La Nucia (1,1 milions d'euros), Mutxamel (1,2 milions) i Calp, "on és alcalde el president de la Diputació, César Sánchez, i que rebrà 2,2 milions d'euros (la inversió més alta en tota la legislatura) per a realitzar una obra competència de l'Estat sobre terrenys que són propietat de la seua sogra". "Totes elles hipotequen el pressupost anual actual i futur. Les obres estaran inaugurades en els mesos previs a les eleccions del 2019", han denunciat.