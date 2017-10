Puigdemont no anirà al Senat per presentar les al·legacions contra el 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidit finalment no anar al Senat a defendre les al·legacions contra l'aplicació de les mesures del 155, que suposen la intervenció de l'autogovern de Catalunya. Així ho ha explicat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la resta de grups de la cambra. Així doncs, el president de la Generalitat renuncia a les dues opcions que li havia oferit el Senat, dijous a les 17 hores o divendres a les 10 hores. Segons fonts de la Presidència, Puigdemont ha pres aquesta decisió en considerar que el govern espanyol té decidit aplicar el 155 igualment. Puigdemont només es dirigirà al ple del Parlament, que demà finalment començarà a les quatre de la vesprada una sessió específica per donar resposta al 155. En les últimes hores s'han intensificat els contactes del president de la Generalitat amb membres del Govern, partits i entitats sobiranistes.

Tot i que inicialment Puigdemont tenia la intenció de comparèixer al Senat, finalment ha decidit no anar-hi. Aquest dimarts, després de la roda de premsa del Govern, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, va denunciar que el Senat posava traves en haver canviat l'horari de la possible compareixença. Inicialment estava previst que poguera ser dimecres, però posteriorment el Senat ho va limitar a dijous a la vesprada o divendres al matí.



La decisió de Puigdemont de no anar al Senat ha provocat també canvi d'horaris al Parlament i el ple d'aquest dijous s'ha retardat a les 16 hores, tenint en compte que inicialment estava previst que començara a les 10 h. Fonts parlamentàries donen per fet que la sessió s'allargarà fins aquest divendres. Així doncs podria coincidir en el temps amb el ple del Senat de divendres a partir de les 10 h que votarà les mesures del 155. L'ANC ja ha fet una crida als ciutadans a concentrar-se davant del Parlament aquest divendres a les 12 hores amb el lema 'Fem República'.



Mentrestant continuen les múltiples reunions al Palau de la Generalitat i s'intensifica la pressió política abans de prendre decisions sobre els passos a seguir amb el compte enrere de l'amenaça del 155. En les últimes hores ha crescut la sensació que les eleccions poden ser una possibilitat. Tant ERC com la CUP descarten de ple l'escenari d'eleccions.